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Залужный рассказал, благодаря чему через 5 месяцев украинскую армию будет не узнать

Валерий Залужный считает, что перед ВСУ стоит вызов создать систему технологического перевооружения

сегодня, 07:50 comments1948
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для "CNN" заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов по созданию совершенно новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины.

Залужный рассказал, благодаря чему через 5 месяцев украинскую армию будет не узнать

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Вызов, который стоит перед нашими Вооруженными силами, нельзя недооценивать. Он заключается в создании совершенно новой государственной системы технологического перевооружения", – заявил Валерий Залужный.

По его словам, с учетом того, чем обладают ЗСУ на данный момент, создание такой системы может быть достигнуто за пять месяцев. 

При этом главком подчеркнул, что партнеры Украины также придерживаются такого мнения. Залужный считает, что эти пять месяцев, в частности, будут потрачены на создание соответствующей организационной структуры, заполнение и оснащение должностей, обучение и поддержку, развитие вспомогательной инфраструктуры и логистики, а также разработку доктринальной базы.

При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ, среди них, в частности, неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичная монополизация оборонной промышленности.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные медиа активно обсуждают ситуацию вокруг слухов о готовности президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, в Bild уверяют, что отставку Залужного якобы предотвратила позиция главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. А в CNN утверждают, что Зеленский уволит Залужного на этой неделе. Материалы о конфликте между верховным главнокомандующим и главкомом опубликовали также The Washington Post (с акцентом на то, что причиной разногласий стал подход к мобилизации), не остались в стороне The Times и The Economist. О чем говорит вся эта ситуация – и чем в итоге может завершиться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html?fbclid=IwAR3B_d9MEggxMAQJ39LmoGZEa6Hrlij2c5bs62tLQhsWM1ccFb7psNDLmm8
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