logo

BTC/USD

42986.14

ETH/USD

2321.04

LTC/USD

67.58

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действительно ли Залужный будет отправлен в отставку: Зеленский снял интригу
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Залужный будет отправлен в отставку: Зеленский снял интригу

Президент подтвердил, что рассматривает этот вопрос

сегодня, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в интервью каналу "Rai1".

Действительно ли Залужный будет отправлен в отставку: Зеленский снял интригу

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Журналисты канала "Rai1" поинтересовался у Владимира Зеленского его мнением о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что размышляет об изменении разных руководителей в государстве, но касается ли это Залужного – не уточнил.

"Безусловно, необходима перезагрузка, новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, например, военном", — отметил президент Украины.

По его словам, это вопрос для всей руководящей группы, управляющей большой и сложной машиной страны.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении. Мы не можем отчаиваться, опускать руки. Мы должны обладать правильной, положительной энергией, несмотря на негативные настроения, которые могут охватить нас в определенные моменты", — добавил глава государства.

Владимир Зеленский также заявил, что негатив нужно оставлять дома. По его словам, необходимо думать о тех, кто был вынужден бежать за границу, о воюющих в окопах, о тех, кто работает 24 часа в сутки в три смены на заводах, производящих боеприпасы.

"Мы должны иметь подходящую энергию для них. Мы не можем допустить отречения. Поэтому, когда я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны", — отметил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Валерий Залужный пошел ва-банк: о чем говорит появление новой статьи главкома. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rainews.it/notiziari/tg1/video/2024/02/Tg1-Speciale---Lintervista-in-esclusiva-al-Presidente-Zelensky---04022024-10513cec-ed08-4f83-94cd-0e7f0fb50296.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ермаков

сегодня, 09:12

К сожалению, верховная власть не хочет и не способна подбирать профессиональных и честных руководителей всех уровней


Новости

Все новости