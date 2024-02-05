Действительно ли Залужный будет отправлен в отставку: Зеленский снял интригу

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в интервью каналу "Rai1".
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Журналисты канала "Rai1" поинтересовался у Владимира Зеленского его мнением о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что размышляет об изменении разных руководителей в государстве, но касается ли это Залужного – не уточнил.
По его словам, это вопрос для всей руководящей группы, управляющей большой и сложной машиной страны.
Владимир Зеленский также заявил, что негатив нужно оставлять дома. По его словам, необходимо думать о тех, кто был вынужден бежать за границу, о воюющих в окопах, о тех, кто работает 24 часа в сутки в три смены на заводах, производящих боеприпасы.
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