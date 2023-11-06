Комбриг приказал строиться и не пришел: появились новые подробности удара по 128 бригаде

Продолжают появляться новые подробности удара по 128-й бригаде. СМИ узнали, что перед трагедией комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на несколько минут на торжественное мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии. В это время произошел "прилет". В тот момент личный состав бригады выстроился и ждал его. Об этом сообщают источники hromadske из 128 бригады.

Удар по 128 бригаде (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что первоначально награждение планировали на 9 часов утра, но позже перенесли на 9:30. А около 10:10 произошел российский удар. Комбриг прибыл буквально через 2 минуты после прилета.

В то время враг следил за бойцами 128 бригады из беспилотника, корректируя ракетный удар. Но россияне таки ошиблись и ударили в здание, находившееся позади военных, а именно ближе к дороге.



"И значит, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е. А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "Искандер". За счет этого жертв чуть меньше", — рассказал один из источников.

Но многие военные получили ранения от обломков.

Также Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время расследования гибели военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в 128-й бригаде сделали первое заявление после удара РФ. При ударе российских войск по личному составу 128-й бригады в Запорожской области погибли 19 военных. В руководстве подразделения просят не публиковать в открытый доступ непроверенную информацию и слух до завершения расследования трагедии.