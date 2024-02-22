О чем Зеленский говорил со слугами народа: какой «честный разговор» еще ожидает украинцев

В среду, 21 февраля, президент Владимир Зеленский впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину посетил заседание фракции "Слуга народа". Особых подробностей после этого не было. При этом на 25 февраля на Банковой анонсировали "честный разговор" о будущем Украины. О чем мог Зеленский говорить со "слугами"? Какой "честный разговор" нас может ожидать 25 февраля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Слуг" просто ставят в известность, не более

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий акцентирует, что мы сейчас живем в определенном информационно-ограниченном поле. А потому можно лишь предполагать, о чём конкретно Зеленский говорил со "слугами". Но, отмечает он, кое-что оттуда всё же просочилось.

"Правда, это более похоже на осознанные вбросы. Якобы в очередной раз подчеркивалось, что выборы проводить в военное время не будут. Думаю, разговор точно шел вокруг нового проекта закона о мобилизации (вряд ли случайно Зеленский сейчас подал в Раду законопроект, где затрагивается момент демобилизации). Возможно, не хватает голосов для принятия в целом резонансного мобилизационного законопроекта. Что не удивительно. Для тех же мажоритарщиков это чревато окончанием политических перспектив на будущее. Но вряд ли президент что-то серьезно мог обсуждать со "слугами". Отношение его Офиса к нардепам, даже из пропрезидентской фракции, говорит само за себя. Их просто ставят в известность. Не более. Даже тот факт, что за два года это первая встреча Зеленского с нардепами как бы "своей" фракции (и это в парламентско-президенсткой республике!), весьма красноречив. Показатель отношения", – подчеркивает эксперт.

Впрочем, продолжает он, тем же главе фракции СН Арахамии, спикеру ВР Стефанчуку важно было показать, что парламент хоть что-то значит. В том числе на фоне слухов, что некие внешние силы якобы хотят дестабилизировать политическую обстановку в Украине.

"Что же до "честного разговора" 25 февраля, там могут тоже поднять тему мобилизации. Не исключено, что будет представлена некая новая концепция нашего видения завершения войны. Этакая "отложенная победа". Что логично в свете тех проблем, которые имеем сейчас по всем фронтам, включая международный", – считает Алексей Голобуцкий.

Зеленский хочет изменить подходы к управлению

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким мнением:

"Скорее всего, Зеленский говорил с нардепами (и, вероятно, продолжит делать это 25 февраля) о необходимости изменять подходы к управлению. На первое место ставить эффективность, активность, своевременность. Затягивать принятие тех или иных решений в такое сложное время нельзя".

Алексей Кущ предполагает, что президент инициирует интенсификацию работы парламента (и мы это увидели по заседанию Рады 22 февраля). Как по принятию необходимых законов, так и по генерированию новых, которые усилят, к примеру, эффективность украинской экономики в период войны.

"Парламент должен стать своеобразным мозговым центром в этом плане", – считает эксперт.

По его мнению, речь шла и пойдет еще и о том, что нужно переформатировать правительство.

"В общем же акцент на необходимости усиления интеллектуальной работы политических элит, интенсификации такой работы", – заключает Алексей Кущ.

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