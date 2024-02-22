Почему ситуация с Польшей дошла до такого накала: как разрешить ситуацию

Ситуация с блокированием польскими фермерами украино-польской границы накалила отношения между нашими странами. Со стороны Украины звучат заявления, что фермеры Польши организовали протесты на границе, чтобы увеличить себе дотации. И в правительстве Польши признали, что украинская аграрная продукция, проходит транзитом и не попадает на польский рынок. Президент Украины Владимир Зеленский провел специально совещание, на котором обсуждалась данная проблема. Он также призвал руководителей Польши к встрече на границе, чтобы решить проблему блокады. Почему дошло до такого накала страстей? Кто виноват? Как разрешить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Странно, что польские фермеры пытаются переложить вину за свои проблемы на Украину

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поделился таким комментарием:

"К сожалению, ситуация на украино-польской границе обостряется. Несмотря на массу публикаций, освещающих ее, в том числе, с акцентами, что тут скорее проблемы между фермерами и ЕС, чем между Украиной и Польшей. Однако именно мы стали заложниками процесса, именно наше зерно (идущее транзитом!) высыпают на землю, именно наши фуры и вагоны блокируют и калечат. При этом польские фермеры умалчивают об огромном количестве российского зерна, которое следует через Польшу".

По мнению эксперта, хорошо, что президент Украины Владимир Зеленский активно в последнее время занялся урегулированием конфликта. И что по его инициативе представители правительств Польши и нашей страны должны встретиться на границе, обговорив всю проблематику публично, в том числе с организаторами блокады.

"Подчеркиваю, очень важно, чтоб всё было на камеры. Публично. И это может дать результат. Потому что 90% претензий, которые пытаются выдвигать протестующие в наш адрес, не имеют к Украине, на самом деле, никакого отношения", – отмечает Леонид Козаченко.

Он считает, что, если и эта встреча не принесет позитивных для нас результатов, придется принимать зеркальные меры. И точно следует активнее действовать на уровне ЕС.

"Фермеры сейчас протестуют почти по всему Евросоюзу, – поясняет эксперт. – Но их требования не касаются Украины. Они хотят большей дотаций, потому что несут потери. В том числе из-за войны, которую развязала Россия, из-за глобальных процессов, с этим связанных. Всё это, так или иначе, бьет по маленьким фермерским хозяйствам – основе аграрной деятельности ЕС. Но, акцентирую, главный виновник происходящего – РФ. И очень странно, что польские фермеры пытаются переложить вину за свои проблемы на Украину, давая "зеленый свет" экспорту из страны-агрессора, в том числе украденному ей у нас зерну".

Сейчас нельзя вести экономическое противостояние

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок акцентирует, что проблема на границе между Украиной и Польшей начала создаваться еще в прошлом году.

"Причем с марта, – уточняет он, – когда мы начали везти свое зерно в Европу через Польшу, но по пути оно где-то "терялось". Проще говоря – украинские "барыги" продавали таким же польским зерно максимально дешево, чем создали перекос на сельхозрынке. Кроме того, в других странах ЕС из-за наплыва украинского аграрного сырья (рост примерно на 100 – с одной трети доли на рынке до двух третей) произошел общий перекос. Ну, а европейские фермеры, которые и так получали значительные дотации, не могут продать свою продукцию, как раньше. У них практически нет рентабельности".

По словам эксперта, если украинские производители привыкли полагаться на свои силы, то те же европейские аграрии во многом зависят от поддержки своих государств и в целом ЕС. Ставка там делается на мелкие фермерские хозяйства. Но в свете последних событий те просто "не вывозят", отмечает Валерий Клочок. И по причине новых экологических требований, и из-за нехватки дотационных средств, и из-за недобросовестной внешнеэкономической деятельности отдельных субъектов хозяйствования в Украине и за границей (ведь есть те, кто продает, но есть и те, кто покупает).

Конечно, РФ выгодно всё происходящее. И она подливает масла в огонь – и этого конфликта между Украиной и Польшей, и в целом шатания ЕС", – поясняет эксперт. "Учитывая всё это, а также то, что мы из-за войны получили от руководства ЕС поддержку в виде транспортного безвиза и отмены ряда квот, произошел взрыв недовольства со стороны тех же польских фермеров. Что и привело к нынешней ситуации. Которая, надо признать, приобрела и политический окрас. Потому что в последних акциях протеста явно прослеживается российский след. И пророссийский баннер на одной из них говорит сам за себя

Он проводит аналогии с Европой после Второй мировой. Тогда СССР мощно усилил свое влияние в странах Восточной Европы. То же самое РФ пытается провернуть сейчас. Важно, чтоб ЕС адекватно на это реагировал.

"Конечно, нам нужно искать выход из сложившейся непростой ситуации. Договариваться с Польшей. Снимать в информационном поле напряжение, разблокировать границу. Соглашаться на снижение поставок украинской сельхозпродукции в Польшу или даже через Польшу, чтоб выбить почву для всяческих спекуляций. Уже прозвучали тезисы о необходимости увеличить поставки через Румынию. И это правильно. Но наше основное задание — выбить политическую почву в данном конфликте. И во всех других, которые имеем и можем иметь. Даже если мы потеряем в денежном эквиваленте. Важнее стабилизировать ситуацию, не дать разрушить те тесные связи, которые у нас в последнее время наблюдались с той же Польшей", – считает Валерий Клочок.

В условиях мирного времени, продолжает он, мы могли бы вести экономическое противостояние. Сейчас так нельзя.

"И еще. Необходимо вести честный разговор о реформировании нашего агропромышленного комплекса. Иначе мы будем иметь подобные проблемы снова и снова, – предупреждает эксперт. – Реформа должна касаться всех секторов АПК — машиностроение, выращивание сырья, его обработка (с прицелом на товары с высокой дополнительной стоимостью для экспортирования). Да, нужны серьезные средства. Но мы очень трудолюбивый и изобретательный народ. Справимся. Если мы идем в ЕС, без подобных реформ просто не обойтись".

Проблема тут именно внутри самой Польши

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников признался, что ситуация с блокадой украинской границы со стороны польских фермеров уже вызывает, мягко говоря, недоумение.

"С учетом и того, что польская сторона признала, что на местный рынок попадает мизерная часть украинской продукции, и того, что это же демонстрирует международная статистика. Плюс – есть позиция Еврокомиссии, дающая возможность Украине поставлять свою продукцию на рынок ЕС", – отмечает эксперт.

Так что, констатирует он, проблема тут, похоже, именно внутри самой Польши, где некие силы пытаются решить свои проблемы путем таких действий. Не исключено также, что какие-то польские политики или общественники играют на руку РФ – на российские же деньги, считает Алексей Плотников.

"При этом из-за действий польских фермеров страдают национальные интересы как Украины, так и их собственной страны, – подчеркивает он. – Надеемся на позитивное решение по итогам встречи украинской и польской стороны, которая должна состояться в скором времени".

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