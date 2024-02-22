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У Зеленского рассказали, как поляки используют Украину для собственной выгоды

Михаил Подоляк считает, что поляки организовали протесты на границе, чтобы увеличить себе дотации

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Польские фермеры используют медийное внимание к их протестам на границе с Украиной, чтобы увеличить дотации для своих бизнесов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, как поляки используют Украину для собственной выгоды

Блокада границы. Фото из открытых источников

Советник обратил внимание, что через Польшу по транзиту проходит небольшой процент украинского зерна. Это понимают в той же Польше, но, тем не менее, устраивают широко постановочные акции протеста с обвинения в сторону Украины.  

"Блокада фермеров границы с Украиной – это не о конкуренции зерна украинского с польским. Это не об экономике. Это политическая составляющая", – сказал Михаил Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — конфликт на украино-польской границе усиливается. Польские фермеры, обвиняя Украину в том, что она лишает их рынков сбыта, добрались уже до железной дороги, высыпают зерно из вагонов. И обещают продолжать блокаду, распространив ее даже на пассажирские перевозки. Ситуация вызывает возмущение у украинской стороны, включая наше посольство в Польше. Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал вандальские действия польских фермеров, рассыпающих украинское зерно, политической провокацией, чтобы поссорить два народа. При этом польское руководство комментирует ситуацию достаточно сдержано. Специально для портала "Комментарии" ситуацию проанализировали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало — как Украине решить проблемы с Польшей: почему без вмешательства ЕС не обойтись.




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