Как Украине решить проблемы с Польшей: почему без вмешательства ЕС не обойтись

Ситуация на украино-польской границе, где польские фермеры творят настоящий беспредел, заставила жестко высказаться президента Украины. В вечернем обращении 19 февраля Владимир Зеленский отметил, что события на границе с Польшей "нельзя воспринимать как нечто нормальное". Он акцентировал, что через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта, поэтому дело не в экономике, а, скорее, в политике. О чем говорит всё более разгорающийся конфликт? Какие есть пути решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Украине нужно работать на опрежение

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что Зеленский прав, говоря, что на Польшу приходится всего 5% украинского экспорта. Но ситуацию стоит рассматривать шире и глубже.

"Согласно профильным сайтам, с 2020 года в Украину растет импорт макаронных изделий. В 2022-2023 он вырос катастрофически, заняв половину рынка. В то же время, Украина экспортирует в соседние страны зерно. Не кажется ли странным, что мы, имея зерно и макаронную промышленность, такими темпами импортируем макароны? Да, на фоне войны зерно достается нашим аграриям в буквальном смысле – кровью. К ним нет вопросов. Они есть к трейдерам. Схема проста. Когда ты экспортируешь зерно, ты получаешь компенсацию НДС. То есть, 20% уже заработал. А, если ты везешь автотранспортом, естественно, выгоднее сделать логистическое "плечо" минимальным. Перепродав зерно как можно ближе после того, как украинская граница осталась позади. Вот он ключ проблемы с Польшей. Да и не только с ней", – акцентирует эксперт.

По его словам, сельское хозяйство ЕС и так несколько разбалансировано. А инфраструктура хранения и переработки в каждой стране рассчитана на определенный объем.

"Речь об элеваторах, инфраструктуре для перевалки в портах и так далее. То есть, даже транзит создает определенные проблемы для местных производителей. Но вопрос не в транзите, а в том, что аграрную продукцию перевозчики стараются сбросить поближе", – подчеркивает Игорь Тышкевич.

Он напоминает, что в 2022-м, вскоре после российского вторжения, когда поднимался вопрос о транзите, для украинских аграриев остро стоял вопрос – будет ли в принципе посевная в следующем году? Зерна было много, хранить — негде. А если хранить негде – зачем сеять? Но в аграрном бизнесе, если ты не вошел в цикл (не посеял, не собрал, не продал), то ты этот самый бизнес можешь потерять.

"А уже в конце 2022-го в украинской прессе активно обсуждали и радовались, как наше зерно вытесняет с европейского рынка местных аграриев. Это подавалось как победа сильного украинского аграрного хозяйства. Но поставим себя на место того же польского фермера. Особенно производителей зерна. Места для его хранения нет. Есть демпинг по ценам со стороны Украины. Конкурировать тут крайне сложно. Соответственно, польские фермеры оказались в той же ситуации, что и украинские в 2022-м. А будет ли посевная в следующем году? Если нет — они банкротятся", – отмечает эксперт.

Естественно, продолжает он, поляки начали принимать достаточно радикальные меры. В том числе идти на перекрытие границ.

"При этом, перекрытие границ не является чем-то уникальным, исключительно польским изобретением. В 2015-м у нас перекрывали дорогу на Приднестровье и жгли шины. В 2018-м, в 2020-м то же делали у нас на границе с Польшей (евробляхи), – напоминает Игорь Тышкевич. – Ну, а в данном случае идут на радикальные меры уже поляки. Требуя, в том числе, чтоб украинского зерна в Польше стало меньше. Какими методами – им не так важно. Квоты, запрет, разбирательство с трейдерами, которые, используя полуконтрабандные схемы, "сливают" на польский рынок зерно, оформленное для транзита. Им всё равно. Главное, чтоб стало меньше. Кто примет решение — им тоже не так важно. Но проще, понятно, давить на свое правительство. Тем более, что оно связано с точки зрения жесткой реакции. Ведь в Польше уже весной пройдут местные выборы, а в следующем году – президентские. Лишаться миллионов голосов избирателей (фермеры, члены их семей) никто не хочет. Так что ситуация будет постоянно горячей, если не принимать меры".

Безусловно, акцентирует эксперт, не остается в стороне Россия. Эти протесты оставляют широкий простор для ИПСО. И, конечно, страна-агрессор этим пользуется. Разгоняя радикальные тезисы как внутри Польши, так и внутри Украины (в стиле — давайте запретим импорт товаров из Польши).

"И это при том, что Украина связана по рукам и ногам. Одно из ключевых направлений не только украинской торговли, но и поставок нам всего, включая вооружения и боеприпасы — это Польша, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – К тому же, в Польше много украинских беженцев, часть которых получает соцпомощь от этого государства. А формируется она за счет налогов, которые платит, в том числе, польские фермеры".

Так что, констатирует эксперт, есть объективные проблемы, но есть и игры на них роспропаганды, причем по обе стороны украино-польской границы. И нам крайне важно вычленить суть проблемы – и не дать ей перейти на уровень отношений между нациями, между обществами.

"Это вопрос переговоров между правительствами, где у Украины точно не выйдет оставить всё как есть, придется идти на уступки. Вопрос же политической накачки по обе стороны границы необходимо решать с помощью тех же информационный операций. РФ использует как рычаги влияния ботов, фонды различных организацией, явно и не очень связанных с ней и так далее. Нужно отвечать. А лучше работать на опережение. И это задача нашего правительства, а также дипломатической службы", – уверен Игорь Тышкевич.

Он задается рядом риторических вопросов касательно того, когда последний раз были (и были ли вообще) встречи украинского посольства в Варшаве с популярными блогерами из украинской диаспоры, беженцев; посвященные информационной работе на той территории лидеров общественных организаций в Польше? Когда наше посольство пыталось использовать ресурс украинцев, имеющих польское гражданство (то есть являющихся избирателями)?

С точки зрения позитивного имиджа – когда украинское посольство в Польше, представители нашей Торгово-промышленной палата встречались с владельцами бизнесов (заводов, фабрик), где работает много украинцев (чтоб продемонстрировать их вклад в развитие польской экономики)?

"А это всё — вопросы лоббизма, – отмечает эксперт. – Каждый из таких методов влияет на общественное мнение. Создает имидж украинцев как хороших партнеров. Если мы не используем рычаги, которые у нас есть, то наш противник будет использовать свои, которых у него в той же Польше куда меньше. Но, когда куда более сильный боксер просто стоит в качестве груши, а тот, кто куда слабее, наносит удар за ударом, рано или поздно упадет именно тот, кто сильнее".

Основные требования поляков – к Евросоюзу

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так комментирует проблемы украинской аграрки в той же Польше:

"Этот вопрос был подвешен еще в 2014-м, когда подписывалось Соглашение об ассоциации. В договоре о свободной торговле были установлены очень маленькие квоты на поставку украинской агропродукции в ЕС. Проблема должна быть решена принципиальным образом. Но решения пока нет".

Понятно, продолжает эксперт, что никто Украину с ее аграрной продукцией в Европе не ждет. В то же время, представить, что страна-член ЕС (пока ведущая переговоры о вступлении туда) не будет иметь доступа на европейский рынок – тоже нельзя.

"Важно также понимать, что в требованиях, которые поднимают поляки, лишь 30% связаны с Украиной. Основные же требования – к Евросоюзу. При этом Украину используют как способ давления на Европейскую Комиссию (ЕК) для послабления вопросов по экологическим стандартам и увеличения дотаций для животноводства. Так что тут я согласен с президентом. Тут больше политики, чем экономики", – отмечает Олег Пендзин.

В прошлом году, подчеркивает он, ЕК поддалась на такое давление – и нашла более 100 млрд евро для польских фермеров. И они поняли, что на этом можно зарабатывать. Делая заложницей своих "хотелок" Украину.

"ЕК должна не давать деньги поляками, а штрафовать их за нарушение требований прозрачности европейских границ. А если вы даете деньги шантажисту, шантаж не прекратится", – констатирует эксперт.

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