На Банковой анонсировали "честный разговор" о будущем Украины

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Кравцев Сергей
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Киев посетят многие иностранные лидеры, а 25 февраля состоится большая конференция относительно будущего пути Украины, в которой примут участие все топовые чиновники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Офис президента. Фото: из открытых источников
По его словам, также будет онлайн заседание "Группы семи" с участием Украины. И это также очень сильный знак поддержки.
Также Сергей Никифоров сохранил интригу, отметив, что на 25 февраля готовится нечто особенное. Это будет конференция – честный разговор о пути Украины дальше, ее пути в 2024 году.
По словам Никифорова, речь будет идти о будущем армии и ее развитии, внедрении современных технологий, интеграции в ЕС и НАТО, гарантиях безопасности, ментальном и физическом здоровье, поддержке бизнеса и тому подобном.
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Medkot
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