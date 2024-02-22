На Банковой анонсировали "честный разговор" о будущем Украины

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Киев посетят многие иностранные лидеры, а 25 февраля состоится большая конференция относительно будущего пути Украины, в которой примут участие все топовые чиновники. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"24 февраля будет много того, что наши дипломаты называют международным компонентом – это визиты иностранных лидеров, наших больших друзей и надежных партнеров. Кто именно будет, по понятным соображениям сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и что у этих визитов будут практические результаты", – отметил пресс-секретарь.

По его словам, также будет онлайн заседание "Группы семи" с участием Украины. И это также очень сильный знак поддержки.

Также Сергей Никифоров сохранил интригу, отметив, что на 25 февраля готовится нечто особенное. Это будет конференция – честный разговор о пути Украины дальше, ее пути в 2024 году.

"Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство Украины, премьер-министр, глава Верховной Рады, СБУ, управление разведки, Минстратегпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, Офис президента и, конечно, сам президент. Мы будем говорить о различных аспектах будущего Украины", – рассказал спикер президента.

По словам Никифорова, речь будет идти о будущем армии и ее развитии, внедрении современных технологий, интеграции в ЕС и НАТО, гарантиях безопасности, ментальном и физическом здоровье, поддержке бизнеса и тому подобном.

"По итогам этой конференции президент возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию. Он очертит свое видение обозначенных тем и ответит на основные вопросы", – резюмировал Никифоров.

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