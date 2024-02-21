С чем подходим ко второй годовщине большой войны: какие выводы и прогнозы

Ко второй годовщине широкомасштабного российского вторжения в Украину (припадает на эту неделю) наша страна подходит в крайне сложной ситуации. На фронте из-за снижения поддержки со стороны партнеров, прежде всего – США, не хватает боеприпасов и вооружений. Не хватает и живой силы, в то время как члены парламента, правительства и представители Офиса президента продолжают игры вокруг законопроекта о мобилизации. Между тем, россияне, воодушевленные захватом Авдеевки, штурмуют позиции ВСУ на других участках фронта. Эксперты специально для портала "Комментарии" сделали главные выводы из российско-украинской войны на данный момент – и поделились прогнозами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Главное наше достижение, что мы продолжаем держаться

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

закончить т.н. "сво" (пока не ясно – в каком виде) удастся примерно через полтора года". "Почти два года длится "трехдневная молниеносная операция" РФ. И этот ее позор явно затянулся. И при самом благоприятном для страны-агрессора исходе (если у Украины не будет хватать боеприпасов и вооружений, людей, а россияне станут развивать успех после захвата Авдеевки ),

К сожалению, приходится констатировать нерешительность наших союзников в передаче Украине боеприпасов, военной техники, отмечает эксперт. В последнее время тут особо "отличились" США. Трещит по дипломатическим швам и союз между США и ЕС.

Как следствие, Германия и Франция, со скрипом, но берут на себя ответственность за ситуацию на европейском континенте. В том числе – в поддержке Украины. В свою очередь, трещит по швам и РФ, особенно в экономическом смысле. Но ресурсов (и денежных, и людских, и военных) там, увы, еще хватает", – подчеркивает Иван Ступак. "Штаты явно сдают лидерские позиции. Похоже, это поняли и европейцы

Что касается Украины – главное наше достижение, что мы продолжаем держаться, считает он.

с начала вторжения более 400 тысяч убитыми и раненными, свыше 6,5 тысячи танков, почти 340 самолетов, более 12 тысяч бронемашин, под 10 тысяч артсистем, 25 кораблей и катеров и так далее. И мы продолжаем сражаться, утилизируя тут экс-вторую армию мира, – акцентирует эксперт. – И мы обязательно победим, во что, согласно последним опросам, несмотря на все сложности, верит почти 90% украинцев ". "Да – тяжело. Очень. Да – наша экономика фактически разрушена. Порядка шести миллионов человек покинули страну. Сотни тысячи погибших, раненых, пропавших без вести. Есть разногласия в политике (совершенно неуместные в такое время!). Но мы продолжаем сражаться против страны-агрессора с 140 миллионным населением и самой большой территорией в мире. С мощнейшей пропагандой и огромными военными ресурсами. Последние мы знатно потрепали. По официальным данным, РФ потеряла в Украине

Запад готов и дальше поддерживать Украину

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает одним из главных выводов на данный момент – прозрение демократического мира на фоне российской агрессии. Причем, агрессии и против Украины, и против собственно демократического сообщества.

"РФ наглядно продемонстрировала, что у нее не было и нет понятия морали, уважения к международному праву. И тут она является абсолютной правонаследницей СССР и Российской Империи. А политика любой империи — захватнические войны", – поясняет эксперт.

По ее словам, нет у украинцев и россиян никаких общих ценностей и общего будущего. Есть лишь страшное общее прошлое и настоящее.

заседание Совета Украина-НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности Мы получили важные сигналы и решения, новые соглашения в сфере безопасности — с Германией и Францией ". "Мир в понятии РФ — уничтожение других народов, захват чужих земель. Так что Украина, 10 лет назад отстоявшая на Майдане свое право на европейское будущее, двигается в правильном направлении. Платя за это, как за любую свободу и независимость — огромную цену. В условиях жесточайшей войны мы совершенствуем профессионализм во всем, – подчеркивает Катерина Коваль. – На военном фронте (где сражаемся со значительно превосходящими силами противника), на международном. Несмотря на пробуксовку с помощью со стороны США (надеемся — временную), идет наращивание поддержки со стороны Европы, Японии. События прошлой недели ясно продемонстрировали неуклонное намерение Запада поддерживать Украину в отражении российской агрессии. Об этом были Рамштайн-19

Всё чаще, продолжает эксперт, со стороны европейцев звучат заявления о том, что они понимают – РФ рано или поздно нападет на них. И к этому надо быть готовыми. В идеале — так вооружить Украину, чтоб российская армия была разгромлена здесь, а не пошла дальше.

"Демократический мир прозревает. Болезненно, но — прозревает. И понимает, что имперская политика РФ, подпитывающая надежду подобных авторитарных режимов (Иран, Северная Корея и так далее) является вызовом всему свободному миру. И что мы либо вместе победим тоталитаризм, либо станем его жертвами. Потому НАТО укрепляется. Потому тема глобальной безопасности актуальна, как никогда в этом веке", – констатирует Катерина Коваль.

Будущую картину войны может определить трансформация общественных настроений

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что в феврале 2024 года проходит не второй год войны, а – десятый.

"В феврале 2014-го РФ начала аннексию Крыма, а затем приступила к боевым действиям на Востоке Украины. Тем не менее, режим последнего этапа – двухлетней "большой войны" – привел к более ощутимым и масштабным экономическим, политическим, культурным и геостратегическим изменениям в Украине и мире, чем первые этапы битвы за свободную Украину в 2014-2022", – отмечает эксперт.

По его словам, набирает обороты фундаментальный вопрос – как обществу выдержать ресурсное истощение и реагировать на большие жертвы, с учетом того, что война приобрела черты позиционного характера, американская помощь "провисает" из-за политических интриг, а гражданское население предстает перед фактом жесткого мобилизационного законодательства.

В таких условиях, поясняет Олег Постернак, могут родиться идеи о территориальных компромиссах с Россией, "заморозке" боевых действий, компенсации потерь за счет вступления в ЕС или НАТО.

"То есть, будущую картину войны может определить трансформация общественных настроений, – считает эксперт. – И здесь деструктивным может оказаться влияние российских операций влияния, которые будут сосредоточены на прокачивании темы нелегитимности президента Украины и Верховной Рады (из-за отсутствия выборов), а также антизападных нарративах. Поэтому военно-политическому руководству Украины нужны истории реального успеха – боевые победы и удачные операции, продление западной помощи, размывание в мире легитимности Путина после его так называемых "выборов" на оккупированных территориях и смерти Навального".

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