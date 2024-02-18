Итоги «Мюнхена» и переговоров Зеленского: что стало ключевым

На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он также провел ряд встреч с мировым лидерами, а также с делегацией Палаты представителей Конгресса США (и республиканцами, и демократами). Состоялся и телефонные разговор Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Одна из основных тем – поддержка Украины, которая, увы, пробуксовывает со стороны Штатов. На этом акцентировал на панельной дискуссии на той же конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. Какие выводы можно сделать после "Мюнхена" и встреч, которые проходили во время европейского мини-турне Зеленского? Готов ли Запад к глобальным переменам в стратегии оказания помощи Украине и противостоянии российской агрессии в целом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

Имеем серьезное дипломатическое достижение

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

участие в Мюнхенской безопасностной конференции, проведенные там встречи будут иметь далекоидущие последствия". "Визиты президента Украины в Германию и Францию, подписание с ними Соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности

По словам эксперта, безопасностные договора между Украиной и Францией, Украиной и Германией продолжают логику, которая ранее была закреплена в январе подобным Соглашением с Великобританией.

"Они предполагают среднесрочную поддержку (военную и финансовую) Украины, на протяжении десяти лет, – поясняет Петр Олещук. – Это рамочные документы, которые должны быть еще наполнены дополнительным содержанием. Они несут в себе конкретные обязательства по поддержке нашей страны со стороны ведущих европейских держав. Также открывают возможности для совместного производства оружия и общего сотрудничества в данном направлении. Это серьезное дипломатическое достижение, которое будет иметь свои последствия на протяжении следующих лет".

Мюнхенская конференция стала важным событием

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что конференция по безопасности в Мюнхене стала важнейшим международным событием не только недели, но и вообще последнего времени.

И это – подтверждение того, что вызовы, рожденные российской широкомасштабной войной против Украины, являются вызовом для всего мира. Во время встреч, которые провел президент Зеленский, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности (которые у нас иногда называют гарантиями безопасности) — сначала с Германией а потом и с Францией Это важные шаги на пути к подписанию подобного соглашения с США", – подчеркивает эксперт. "Украинский вопрос стал там ключевым

По его словам, мы не всё знаем об этих гарантиях. Но, если такие разговоры идут – и уже подкреплены конкретной помощью, которая поступит в Украину, это движение в правильном направлении.

"Думаю, на следующей неделе также будут поводиться итоги Мюнхенской конференции. Она стала важным событием, которое обозначит не только будущую безопасность Украины, но и безопасность для всего Западного мира, в частности – Европы", – констатирует Сергей Таран.

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