Итоги «Мюнхена» и переговоров Зеленского: что стало ключевым

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он также провел ряд встреч с мировым лидерами, а также с делегацией Палаты представителей Конгресса США (и республиканцами, и демократами). Состоялся и телефонные разговор Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Одна из основных тем – поддержка Украины, которая, увы, пробуксовывает со стороны Штатов. На этом акцентировал на панельной дискуссии на той же конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг. Какие выводы можно сделать после "Мюнхена" и встреч, которые проходили во время европейского мини-турне Зеленского? Готов ли Запад к глобальным переменам в стратегии оказания помощи Украине и противостоянии российской агрессии в целом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:
По словам эксперта, безопасностные договора между Украиной и Францией, Украиной и Германией продолжают логику, которая ранее была закреплена в январе подобным Соглашением с Великобританией.
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что конференция по безопасности в Мюнхене стала важнейшим международным событием не только недели, но и вообще последнего времени.
По его словам, мы не всё знаем об этих гарантиях. Но, если такие разговоры идут – и уже подкреплены конкретной помощью, которая поступит в Украину, это движение в правильном направлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: будут ли последствия.
Обсуждения
Новости