logo

BTC/USD

51843.47

ETH/USD

2807.01

LTC/USD

70.42

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Итоги «Мюнхена» и переговоров Зеленского: что стало ключевым
commentss НОВОСТИ Все новости

Итоги «Мюнхена» и переговоров Зеленского: что стало ключевым

Безопасностные договора между Украиной и Францией, Украиной и Германией продолжают логику, которая ранее была закреплена в январе подобным Соглашением с Великобританией

сегодня, 12:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось выступление президента Украины Владимира ЗеленскогоОн также провел ряд встреч с мировым лидерамиа также с делегацией Палаты представителей Конгресса США (и республиканцами, и демократами). Состоялся и телефонные разговор Зеленского с президентом США Джозефом БайденомОдна из основных тем – поддержка Украины, которая, увы, пробуксовывает со стороны ШтатовНа этом акцентировал на панельной дискуссии на той же конференции генсек НАТО Йенс СтолтенбергКакие выводы можно сделать после "Мюнхена" и встреч, которые проходили во время европейского мини-турне Зеленского? Готов ли Запад к глобальным переменам в стратегии оказания помощи Украине и противостоянии российской агрессии в целом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Итоги «Мюнхена» и переговоров Зеленского: что стало ключевым

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: из открытых источников

Имеем серьезное дипломатическое достижение

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Визиты президента Украины в Германию и Францию, подписание с ними Соглашений о сотрудничестве в сфере безопасностиучастие в Мюнхенской безопасностной конференции, проведенные там встречи будут иметь далекоидущие последствия".

По словам эксперта, безопасностные договора между Украиной и Францией, Украиной и Германией продолжают логику, которая ранее была закреплена в январе подобным Соглашением с Великобританией.

"Они предполагают среднесрочную поддержку (военную и финансовую) Украины, на протяжении десяти лет, – поясняет Петр Олещук. – Это рамочные документы, которые должны быть еще наполнены дополнительным содержанием. Они несут в себе конкретные обязательства по поддержке нашей страны со стороны ведущих европейских держав. Также открывают возможности для совместного производства оружия и общего сотрудничества в данном направлении. Это серьезное дипломатическое достижение, которое будет иметь свои последствия на протяжении следующих лет".

Мюнхенская конференция стала важным событием

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что конференция по безопасности в Мюнхене стала важнейшим международным событием не только недели, но и вообще последнего времени.

"Украинский вопрос стал там ключевымИ это – подтверждение того, что вызовы, рожденные российской широкомасштабной войной против Украины, являются вызовом для всего мира. Во время встреч, которые провел президент Зеленский, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности (которые у нас иногда называют гарантиями безопасности) — сначала с Германиейа потом и с ФранциейЭто важные шаги на пути к подписанию подобного соглашения с США", – подчеркивает эксперт.

По его словам, мы не всё знаем об этих гарантиях. Но, если такие разговоры идут – и уже подкреплены конкретной помощью, которая поступит в Украину, это движение в правильном направлении.

"Думаю, на следующей неделе также будут поводиться итоги Мюнхенской конференции. Она стала важным событием, которое обозначит не только будущую безопасность Украины, но и безопасность для всего Западного мира, в частности – Европы", – констатирует Сергей Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности: будут ли последствия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости