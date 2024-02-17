Зеленский назвал главный вопрос дня, на который должен ответить мир из-за агрессии РФ

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Кравцев Сергей
Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие изменения будет провоцировать Россия в мире. Вопрос заключается в том, как долго мир будет это позволять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Мюнхенской конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Также президент высказался о том, что Запад уже сейчас может поспособствовать тому, что миллионы украинских беженцев вернулись обратно в Украину. Для этого нужно еще больше западных систем ПВО предоставить Киеву, ведь западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты. Поэтому если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся в Украину.
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