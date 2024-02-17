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Зеленский назвал главный вопрос дня, на который должен ответить мир из-за агрессии РФ

Владимир Зеленский заявил, что, чем длиннее война в Украине, тем большие изменения провоцирует Россия

сегодня, 11:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие изменения будет провоцировать Россия в мире. Вопрос заключается в том, как долго мир будет это позволять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Мюнхенской конференции сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал главный вопрос дня, на который должен ответить мир из-за агрессии РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Как долго мир будет позволять России быть такой. Это главный вопрос сегодня. Чем дольше эта российская агрессия будет продолжаться, тем больше будут изменения, которые она провоцирует. Возможно, люди должны будут жить в мире, где локальные войны не будут оставаться локальными. Любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу", — заявил президент.

Также президент высказался о том, что Запад уже сейчас может поспособствовать тому, что миллионы украинских беженцев вернулись обратно в Украину. Для этого нужно еще больше западных систем ПВО предоставить Киеву, ведь западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты. Поэтому если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся в Украину.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. И, если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев. И спасибо вам за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям", – заявил глава украинского государства.

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