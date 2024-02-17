Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в РФ: кого будут выбирать россияне

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что события со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в России только подтверждают, что Владимир Путин – убийца, а люди, которые будут за него голосовать, должны понимать, что выбирают и поддерживают убийцу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Мы видим с вами, что убийца идет на выборы, люди, которые будут за него голосовать, должны четко понимать, что они голосуют за убийцу и будут выбирать себе президента убийцу. Люди, имеющие сегодня экономические отношения с этим человеком, должны знать, что, несмотря на уровень лидерства, они зарабатывают кровавые деньги, потому что у них есть контракты с убийцей", — высказался украинский президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что лидеры, которые после выборов будут приветствовать с избранием Владимира Путина, должны знать, что они легитимировали убийцу.

Отметим, вчера стало известно, что в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, об этом сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что к Навальному сразу прибыли медики из учреждения, они и вызвали бригаду скорой помощи.

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