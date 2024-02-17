Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в РФ: кого будут выбирать россияне

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что события со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в России только подтверждают, что Владимир Путин – убийца, а люди, которые будут за него голосовать, должны понимать, что выбирают и поддерживают убийцу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Также Владимир Зеленский отметил, что лидеры, которые после выборов будут приветствовать с избранием Владимира Путина, должны знать, что они легитимировали убийцу.
Отметим, вчера стало известно, что в исправительной колонии в России скончался известный оппозиционер Алексей Навальный, об этом сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что к Навальному сразу прибыли медики из учреждения, они и вызвали бригаду скорой помощи.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о смерти Алексея Навального в одной из колоний.
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