Первые результаты европейского турне Зеленского: что получит Украина

Во время европейского мини-турне Владимира Зеленского между Украиной и Германией, а также между Украиной и Францией были подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Также мы получим новые – внушительные – пакеты помощи. Какие выводы можно сделать по итогам подписанных документов, проведенных встреч и сделанных заявлений? Какие ожидания от дальнейшего пребывание украинского лидера в Европе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Угроза со стороны России никуда не делась

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова поясняет:

"Нынешний зарубежный визит президента Зеленского важен. Он укрепляет контакт с двумя ведущими странами Европы – Германией и Францией, каждая из которых заинтересована в долгосрочной поддержке Украины. По сути, некоторые аналитики даже говорят о некоем соревновании между Берлином и Парижем в том, кто больше поддерживает Украину. Речь идет о лидерстве в Европе".

По мнению эксперта, договоры о сотрудничестве в сфере безопасности – это важный шаг вперед. Такой договор, напоминает он, мы в январе подписали с Великобританией. Теперь появились соответствующие с Германией и Францией.

"Конечно, это договоры скорее не о гарантиях безопасности, а о помощи в сфере безопасности. Но сам факт долгосрочных обязательств на солидную сумму это уже прогресс, – уверен Владимир Дубовик. – Выступление президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности важно, так как там собираются представители политической и экспертной элиты. В данном случае не помешает честный разговор о том, что происходит на фронте. Необходимо напомнить всем, что агрессия продолжается и что угроза со стороны России никуда не делась, не только для Украины, но и для всей евроатлантической безопасности".

Формируется долговременная архитектура поддержка безопасности Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанные Украиной 16 февраля с Германией и Францией, в основном аналогичны такому же соглашению с Великобританией, которое было подписано в январе текущего года.

Речь идет о продолжении на десятилетний период тех форм поддержки Украины и противодействии стране-агрессору – России, которые предоставляются нам в настоящее время. Это поставки оружия и боеприпасов, финансовая и макроэкономическая поддержка, содействие развитию военно-промышленного производства в Украине, содействию процессу реформ в нашей стране, европейской и евроатлантической интеграции, санкции против РФ. В договорах также прописаны конкретные механизмы реагирования на возможность новой военной агрессии со стороны России в перспективе". "Эти соглашения, – поясняет он, – реализуют собой в форме двусторонних межгосударственных договоров обещания стран "Большой семерки" о долгосрочной поддержке Украины в сфере безопасности

Владимир Фесенко обратил внимание на интересную деталь. По его словам, пожалуй, впервые в истории украинской дипломатии в один день подписаны два межгосударственных договора с различными странами. И это соглашения со странами "Большой семерки", да еще и в сфере безопасности (подобных договоров с Германией и Францией у нас еще не было)!

Весьма вероятно, что подобные соглашения будут подписаны не только со странами "Большой семерки", но и с рядом других стран НАТО и ЕС, которые оказывают поддержку Украине в настоящее время", – считает политолог. "В ближайшие месяцы ожидается подписание таких договоров и с другими странами "Большой семерки". С США такой договор, возможно, будет подписан во время юбилейного саммита НАТО, который пройдет в этом году в Соединенных Штатах

Таким образом, продолжает он, формируется долговременная архитектура поддержка безопасности Украины, которая должна действовать не только во время нынешней войны против российского нашествия, но и в послевоенный период.

Эти соглашения не являются альтернативой членству в НАТО, акцентирует эксперт. Они рассчитаны на переходный период до вступления Украины в Североатлантический альянс. Одновременно, по своему содержанию они будут выполнять роль важных инструментов содействия евроатлантической интеграции Украины, подчеркивает Владимир Фесенко.

По его словам, очень важно, что эти соглашения подписаны именно сейчас. Это еще и сигнал России, что поддержка Украины не будет прекращаться, она рассчитана на долгосрочный период.

Германия и Франция показывают и оказывают весомую поддержку Украины, а также демонстрируют свое лидерство в обеспечении безопасности на европейском континенте", – отмечает эксперт. "В условиях нынешних проблем в Конгрессе США

Он также считает резонансным событием состоявшееся утром 17 февраля выступление президента Зеленского в Мюнхене, на международной конференции по безопасности.

"На полях Мюнхенской конференции состоится целая серия встреч главы украинского государства с нашими международными партнерами. Главная задача и этих встреч, и выступлений президента Зеленского – это усиление поддержки Украины, укрепление солидарности стран демократического мира в противостоянии путинской агрессии", – констатирует Владимир Фесенко.

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