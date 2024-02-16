Превратятся ли гарантии безопасности в Будапештский меморандум. Эксперт дала ответ

Как отметила Анна Гопко, на самом деле Украина не подписала гарантии безопасности. При этом она подчеркнула, что Украина уже что-то подобное проходила, имела Будапештский меморандум, в котором были "гарантии". По ее словам, речь идет о соглашениях о безопасности, которые даже юридически не проходят ратификации в Верховной Раде.

Анна Гопко

"Мы пытались выяснить вместе с украинскими МИД и Минюстом, есть ли возможности ратификации в Верховной Раде. Это важно, потому что это определенные обязательства, что наши партнеры будут с нами и в случае новой эскалации",

– сказала Гопко.

По ее мнению, хотя соглашения о безопасности на самом деле не являются никакими гарантиями, однако их можно использовать для запуска совместных производств и с их помощью наращивать потенциал локализации бизнеса в стране.

"То есть это двусторонние соглашения, которые являются хорошей возможностью получить больше ресурсов, оружия, поддержки на разных направлениях, если Украина эффективно и слаженно будет использовать эти возможности",

– подчеркнула Гопко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 февраля Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности и двусторонних отношениях. Как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, этот документ трудно переоценить, поскольку он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии. Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать украинских партнеров в развитии современной обороноспособности ВСУ, чтобы предотвратить любую агрессию РФ. Олаф Шольц подчеркнул, что если РФ подумает о новом акте агрессии против Украины в будущем, то между Киевом и Берлином есть детальные договоренности дипломатические, экономические и военные, как немецкий народ будет помогать Украине. Соглашение – это воплощение того, о чем договорились государства G7 в прошлом году в Вильнюсе, подчеркнул канцлер.