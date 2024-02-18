Зеленский объяснил, считает ли предательскими действия США, задерживающие помощь Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет помощи от США жизненно важен, но задержки по его выделению от Конгресса не являются предательской позицией. По словам президента, стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину.
Владимир Зеленский о помощи США. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал, рассматривает ли Украина альтернативы в случае продления задержки принятия решения о пакете помощи Украине от США.
Несмотря на это, Зеленский пояснил, что даже этого пакета более чем на 60 млрд долларов недостаточно для победы Украины в войне.
В конце выступления президент возразил, что позиция Конгресса США, который впервые начал обсуждение пакета помощи Украине в октябре 2023 года и до сих пор не принял решение, предательская.
Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на слова Зеленского и отметила, что у США есть "только план А". Таким образом, Харрис подтвердила, что вопрос помощи будет решен и Конгресс США проголосует за новый пакет Украины, однако не сказала когда это произойдет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указал, что одним из факторов, почему Россия смогла захватить Авдеевку, стало уменьшение помощи от Запада.
Также "Комментарии" писали о Трампе, который подверг критике помощь Украине.
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