Зеленский объяснил, считает ли предательскими действия США, задерживающие помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет помощи от США жизненно важен, но задержки по его выделению от Конгресса не являются предательской позицией. По словам президента, стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину.



Владимир Зеленский о помощи США. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, рассматривает ли Украина альтернативы в случае продления задержки принятия решения о пакете помощи Украине от США.

"Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что мы рассчитываем на США, как на нашего стратегического партнера. Если мы говорим об альтернативе, это означает, что это не стратегический наш партнер ", – заявил президент.

Несмотря на это, Зеленский пояснил, что даже этого пакета более чем на 60 млрд долларов недостаточно для победы Украины в войне.

"Этот пакет, это путь к победе? Нет, этого недостаточно. Путь к победе это люди, моральный дух украинского воина, людей, пакеты поддержки, санкции партнеров, это большая союзническая работа. Этот пакет, это точно путь вперед, но это еще не победа", — объяснил Владимир Зеленский.

В конце выступления президент возразил, что позиция Конгресса США, который впервые начал обсуждение пакета помощи Украине в октябре 2023 года и до сих пор не принял решение, предательская.

"Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать украинцев. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию", — сказал Зеленский.

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на слова Зеленского и отметила, что у США есть "только план А". Таким образом, Харрис подтвердила, что вопрос помощи будет решен и Конгресс США проголосует за новый пакет Украины, однако не сказала когда это произойдет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны указал, что одним из факторов, почему Россия смогла захватить Авдеевку, стало уменьшение помощи от Запада.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который подверг критике помощь Украине.



