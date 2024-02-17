Столтенберг сделал заявление о цене затягивания США помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, отметив, что военная поддержка других союзников Альянса уже превышает американскую. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Столтенберг сделал на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине вместе с Канадой выделили больше средств, чем Соединенные Штаты. Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.

"Речь идет не просто о принятии правильных решений, а о том, чтобы их принять заранее и как можно быстрее. Потому что это неотложно. С каждой неделей нашего ожидания все больше людей убивают на поле боя в Украине", – заявил Йенс Столтенберг.

"Не мне давать советы Конгрессу США, как принимать законы. Но что я могу сказать, так это то, что перед США возникла жизненно важная и насущная необходимость принять решение о пакете помощи Украине, потому что она в этой поддержке нуждается", – добавил генсек.

По его словам, Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, пояснил, почему нам пришлось оставить Авдеевку. И подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие деструктивные изменения будет провоцировать Россия в мире. Как оцениваете это выступление, какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



