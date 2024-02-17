Столтенберг сделал заявление о цене затягивания США помощи Украине

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, отметив, что военная поддержка других союзников Альянса уже превышает американскую. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Столтенберг сделал на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек признал, что европейские члены НАТО действительно недостаточно вкладывают в собственную оборону, но по объему военной помощи Украине вместе с Канадой выделили больше средств, чем Соединенные Штаты. Он добавил, что отсутствие решения Конгресса США по пакету помощи Украине непосредственно влияет на поле боя.
По его словам, Европа и Канада взяли на себя свое бремя военной помощи Украине, "и теперь пришло время США выполнить обещанное".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, пояснил, почему нам пришлось оставить Авдеевку. И подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем большие деструктивные изменения будет провоцировать Россия в мире. Как оцениваете это выступление, какими могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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