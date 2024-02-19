Почему вопрос мобилизации вызывает такой резонанс в обществе: как решить проблемы

В Верховной Раде продолжаются дискуссии по законопроекту относительно усовершенствования мобилизации. Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признал, что на дополнительную мобилизацию понадобятся огромные деньги – и неизвестно, где их взять. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мобилизация – вопрос комплексный, вопрос справедливости, в том числе в ракурсе необходимости ротаций. А военные жестко критикуют политиков и в целом гражданских, которые не идут в ряды Вооруженных сил Украины. Почему вопрос мобилизации стал краеугольным в украинском обществе? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нам уже нужно новое поколение военных

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что вопрос мобилизации – большой, сложный. Тут сплелось много разных позиций, желаний, стремлений и так далее. Потому с ним всё так непросто.

"Все, кто реально хотел пойти в армию добровольно – пошли. А кто не хотел – так и не хочет. А принудительная мобилизация, жесткие действия представителей ТЦК окончательно убили желание идти в вооруженные силы. Когда людей насильно хватают, "пакуют" в автобусы, когда всплыли случаи издевательства над ними в ТЦК, даже те, кто сомневался (идти/не идти), окончательно определились в сторону второго. Потому что страшно не только быть убитым или покалеченным оккупантами, но и – своими... На это накладывается глупое решение власти с закрытием границ, от чего вреда явно больше, чем пользы", – считает эксперт.

Все эти ошибки, уверен он, отпугнули украинцев от службы в армии.

С другой стороны, продолжает Андрей Еременко, те, кто служит, действительно нуждаются в ротации. Им нужно подкрепление, отдых, возможность передать свой опыт молодым – и делать это в учебках.

"Нам уже нужно новое поколение военных. А его нет, – констатирует эксперт. – В то же время, новая волна мобилизации это, в самом деле, большие деньги. Находясь в тылу, мы работаем, что-то зарабатываем, платим налоги. Многие донатят, волонтерят и так далее. Мобилизация ударит по экономике. А Гетманцев, которого разумно критикуют за то, что он налогами и проверками добивает остатки бизнеса, в данном случае (когда говорит о том, что мобилизация потребует огромных затрат, а деньги брать – неоткуда) прав".

В общем, отмечает Андрей Еременко, задача крайне сложная. Но видны позитивные (хоть и медленные) сдвиги.

1. Законопроект о мобилизации дискутируется. Сам факт такой большой и сложной дискуссии, того, что учитываются разные мнения, что какие-то пункты упраздняются, а какие-то вносятся — это хорошо. Верховная Рада после долгой стагнации, начала, наконец, выполнять свою основную функцию — отстаивать интересы граждан и пытаться воплотить это в соответствующих законах.

2. Идет открытый, прозрачный рекрутинг. Части зовут к себе контрактников. Рассказывают, где и как придется служить, что это дает и так далее.

3. Пошла дискуссия, что в то время, как на фронте людей нет, у нас есть немало военнослужащих, которые находятся в тылу. Почему бы их не привлечь? Идет аудит, находится возможность пополнения и ротации таким образом.

"Но все необходимые решение принимаются крайне медленно. На дискуссию нужно время, а у нас на фронте проблемы здесь и сейчас. Кроме того, мы критично зависим от западной помощи. Что продемонстрировала ситуация в той же Авдеевке, на других участках фронта. Снарядных голод, отсутствие современной авиации, недостаток систем ПВО — всё это дает о себе знать. Мы теряем людей, теряем территории, – поясняет эксперт. – Так что мобилизация – вопрос сложный, комплексный. Но мы пытаемся его решить. Тревожит то, что законопроект пока не принят окончательно, а нотариусы и таможенники уже начали выполнять некоторые нормы, которые еще не стали официально законом".

Мы возвращаемся в ситуацию периода после 2014-2015 гг

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко констатирует, что в Украине существует ряд параллельных миров. И на политическом и экономическом фронте (поле) происходит много недоразумений. Которые те же военные не могут понять.

"Власть проигрывает по всем позициям, к ней нет доверия. Вопрос мобилизации – не в том, чтоб как можно больше военнообязанных насильно поставить в ряды ВСУ. Это вопрос персонального желания каждого украинца идти воевать. А тут мы видим множество проблем. Единый телемарафон, который планировался как огромная информационная платформа, дискредитировал себя. Власть старается рассказывать лишь позитивные для себя новости, освещает войну однобоко, а сама попадает в постоянные скандалы. На этом фоне общество движется в непонятном направлении. Восприятие войны как общей войны начинает пропадать", – резюмирует эксперт.

По его словам, мы возвращаемся в ситуацию, когда после горячих 2014-2015 гг, война для многих шла "где-то на Донбассе", а остальной части Украины как бы не касалась.

"Власти следует задуматься над собственными действиями. Осознать самой, что у нас полноценная война. И действовать соответственно, – уверен Сергей Войченко. – А вопрос справедливости всегда будет актуален. Ее, увы, как не было, так и нет. Причем – во всём. Но, подчеркиваю, вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?" нужно задавать именно себе. В том числе – представителям власти".

Правительство не выполняет требования, которые уде прописаны в Законе

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко напоминает, что, согласно положениям ст.1 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", МОБИЛИЗАЦИЯ – это комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – в организацию и штаты военного времени.

"То есть, прежде всего, это – административная работа правительства в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ! Соответственно, правительственный законопроект, так возмутивший общество своей нелогичностью и дикими нормами – это вовсе не о мобилизации. Кроме того, законопроект принимался с полным игнорированием негативных выводов Главного научно-экспертного управления парламента о несоответствии его положений антикоррупционному законодательству, как отмечено в соответствующей экспертизе, имеющейся в сопроводительных документах к законопроекту", – акцентирует эксперт.

По его словам, мобилизация – это не о справедливости, а об эффективности использования имеющихся ресурсов для победы.

"А эффективное использование ресурсов предполагает упрощение системы управления, повышение ответственности (прежде всего – персональной) представителей власти за принятые решения, четкую дифференциацию задач по уровням квалификации исполнителей и так далее. Наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы, например, можно только тогда, когда каждый занимается тем, что он умеет лучше всего делать. Военный – воевать, врач – лечить, учитель – учить. А не наоборот. И только когда не хватает определенных специалистов, нужна система их подготовки через переобучение части специалистов из других сфер с минимальными потерями для функционирования этих сфер. Именно поэтому в ЗК "О мобилизационной подготовке и мобилизации" акцент сделан именно на приоритете администрирования в экономической сфере. Современная война – технологичная. И без мощно работающей экономики войну не выиграть", – поясняет Юрий Гаврилечко.

Он считает, что основные проблемы с мобилизацией – из-за невыполнения правительством требований ст.12 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части принятия Положения о мобилизационной подготовке национальной экономики Украины, определения и утверждения основных показателей мобилизационного плана национальной экономики и мобилизационных задач (заказ) центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, Совету министров Автономной Республики Крым – и определение порядка заключения договоров (контрактов) на выполнение предприятиями, учреждениями и организациями мобилизационных задач (заказов). В том числе, на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и предоставление услуг, включая поставку готовой продукции.

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