Будут сложные решения. Гетманцев сказал, где возьмут деньги на мобилизацию

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Ткачик Олеся
По предварительной информации мобилизация 500 тыс. бойцов будет стоить бюджету 720 млрд грн. Однако, как отметил Даниил Гетманцев, это не совсем корректная цифра, поскольку законопроект о мобилизации еще не принят. Кроме того, он добавил, что, очевидно, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет корректировать запрос на количество людей, которые военное руководство хочет мобилизовать, а также уточнять сколько военнообязанных нужно будет привлечь в течение первых месяцев, а сколько позже. Также Гетманцев добавил, что депутатов интересуют прогнозы, сколько из мобилизованных украинцев будут воевать на передовой и получать "боевые начисления".
Данил Гетманцев
При этом нардеп признал, что в любом случае речь идет об огромных деньгах и неизвестно, где их можно взять. Гетманцев предположил, что, возможно, правительство будет вносить предложения по пересмотру доходной части бюджета.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько, по мнению министра финансов Сергея Марченко, будет стоить Украине мобилизация 500 тыс. военнообязанных.
Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада хочет внести финансовые ограничения для уклоняющихся от мобилизации людей. В частности, в новом законопроекте об изменениях к мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде, было отмечено, что одним из пунктов наказания для уклоняющихся будет "ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями" и "отказ в подписании кредитных договоров". При этом заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова не думает, что следует прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы, добавила она.
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сегодня, 16:28
Сірий кардинал фінаншист Гетманцев приймає рішення замість уряду? Так було за Гітлера, коли не уряд керував, а лідери нацистської партії - справжні юдейці. За Сталіна розвитком науки і створенням ядрьоної бомби керував Берія, справжній грузин? Так відбувається і в Україні під правлінням бандерівських юдейців Садового Зе Єрмака. Хоч Шмигаль теж справжній кошерний, але в нього інша функція не заважати розпилу. Здатність щось створювати, в уряді дорівнює здатності програшного командування. Тому і програли!