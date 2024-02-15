Будут сложные решения. Гетманцев сказал, где возьмут деньги на мобилизацию

По предварительной информации мобилизация 500 тыс. бойцов будет стоить бюджету 720 млрд грн. Однако, как отметил Даниил Гетманцев, это не совсем корректная цифра, поскольку законопроект о мобилизации еще не принят. Кроме того, он добавил, что, очевидно, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет корректировать запрос на количество людей, которые военное руководство хочет мобилизовать, а также уточнять сколько военнообязанных нужно будет привлечь в течение первых месяцев, а сколько позже. Также Гетманцев добавил, что депутатов интересуют прогнозы, сколько из мобилизованных украинцев будут воевать на передовой и получать "боевые начисления".

Данил Гетманцев

При этом нардеп признал, что в любом случае речь идет об огромных деньгах и неизвестно, где их можно взять. Гетманцев предположил, что, возможно, правительство будет вносить предложения по пересмотру доходной части бюджета.

"Здесь надо понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит, об обеспечении самой главной ценности – безопасности жизни, – хороших и популярных решений у правительства не остается. Есть только сложные"

, – добавил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько, по мнению министра финансов Сергея Марченко, будет стоить Украине мобилизация 500 тыс. военнообязанных.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада хочет внести финансовые ограничения для уклоняющихся от мобилизации людей. В частности, в новом законопроекте об изменениях к мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде, было отмечено, что одним из пунктов наказания для уклоняющихся будет "ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями" и "отказ в подписании кредитных договоров". При этом заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова не думает, что следует прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы, добавила она.



