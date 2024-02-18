Кто "сдал" Авдеевку: военный жестко ответил

Украинские бойцы в ночь на 17 февраля, покидая ранее занятые позиции, ушли из города Авдеевка в Донецкой области.

ВСУ вышли из Авдеевки (фото из открытых источников)

Командир экипажа аэроразведки Александр Карпюк (Serg Marco) написал в социальных сетях, кто виноват, что потеряли Авдеевку.

Как утверждает военный, в том, что ВСУ отошло из Авдеевки, в первую очередь виноваты гражданские, которые должны быть мобилизованы, однако не идут в ряды Вооруженных сил Украины и народные депутаты.

Блогер продолжил, что каждый боец, защищавший Авдеевку, подтвердит, что делали все, что можно, и даже выполняли непопулярные решения, когда в окопы шли все – спецура, замполиты, пилоты БпЛА.

"А очередей к военкоматам с призывом "Защитим Авдеевку" я не видел. Поэтому. Если вы гражданский, посмотрите на себя в зеркало. Возможно именно такие как вы, являетесь причиной. Причиной того, что уставшие бойцы должны были защищаться от в 5-7 раз большего противника, а им не пришли на помощь.Вы не пришли.Отдельно вкуривают военные, нарезав себе штабные/тыловые должности, которые сидят уже второй год в ППД (пункте постоянной дислокации — ред.), но вонзают рожу в каждый движ со своей экспертным мнением.У меня, например, большой вопрос, какого х*ра в окопы можно отправить артиллерию, пилотов, связистов, но нельзя отправить ППД или штаб. В результате в окопах воюют более уникальные специалисты, чем сидящие по штабам". , – утверждает военный.

Военный еще высказал свои замечания к нардепам. Говорит, что депутаты Верховной Рады за все время активного наступления на Авдеевку не могли принять закон о мобилизации.

"Потому что вы усыраетесь принять непопулярные для народа решения — нет, нихера мы не забудем. Просто, пожалуй, надо каждые три дня отправлять дежурного депутата на фронт, пока затягивается процесс, тогда вы конечно ускорились. Правило "не был — не пиз*и "остается актуальным. У нас здесь хватает внутреннего негатива, мы в нем существуем буквально в эпицентре пи**еца", — подчеркнул блогер.

Досталось от командира экипажа аэроразведки Александра Карпюка "диванным экспертам".

"Если вы считаете, что знаете, как нужно воевать на этом фронте, обязуюсь организовать отношение к 59-й бригаде каждому, кто считает, что имеет право это рассказывать с дивана. Это просто невероятный кугутизм, четыре месяца сидеть и рассказывать о преступные ТЦК… А потом о том, как плохо, если примут закон о мобилизации, и сразу после этого нужно сваливать из страны, но на этой неделе все эти эксперты становятся стратегами… Здесь люди делали невероятное, чтобы удержаться, и точно не вам оценивать их действия", – подытожил Александр Карпюк.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нардеп заявил, что ВСУ смогли бы защитить Авдеевку, если бы не ожидали столько F-16