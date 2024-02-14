Законопроект о мобилизации критикуют со всех сторон: что важно учесть перед финальным голосованием

Резонансный законопроект о мобилизации, поддержанный Верховной Радой в первом чтении, может быть окончательно проголосован до конца февраля, а вступить в силу – в начале апреля. Прения вокруг него продолжаются, причем у гражданских и военных тут, как правило, разный взгляд на ситуацию. Более того, некоторые представители ВСУ считают, что приоритетом государственной политики власти должна стать военная подготовка всех гражданских. Как ситуация с законопроектом о мобилизации и собственно мобилизацией может развиваться дальше? Какие моменты здесь важно учесть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Пока о финальной версии законопроекта о мобилизации говорить не приходится

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

Кроме того, поправки могут вноситься в зале заседаний – с голоса. Так что пока о финальной версии говорить не приходится. Есть также процедура вето и так далее. Потому неизвестно, какая версия в итоге станет законом". "Следует понимать, что законопроект еще не стал законом. Он поддержан лишь в первом чтении. И ко второму будет много правок

По мнению эксперта, военная подготовка всех гражданских – более, чем актуальна. РФ, акцентирует она, ведет войну всем спектром вооружений. Наступает как на собственно фронте длиной более тысячки км, так и проводя ракетные атаки по мирным городам, диверсионные атаки, информационные.

"В любой части Украины мы – в войне. И нужно быть максимально готовыми отражать все атаки врага, – уверена Катерина Коваль. – Владение оружием, навыками самообороны, понимание информационный борьбы – это вещи неотложные. Не все должны быть на фронте, но воевать – каждый, на своем участке (экономика, информационный фронт, дипломатия волонтерство и так далее)".

Следует обязательно рассматривать альтернативные варианты

Политический аналитик Павел Нусс считает, что в таком виде данный законопроект принимать точно нельзя.

с Конституцией как таковой. Я приводил на своей странице в ТГ краткий перечень весьма спорных моментов того, что предлагает правительство Считаю, что следует обязательно рассматривать альтернативные варианты, которые уже предлагаются и еще могут появиться". "Он фактически превращает Украину в некую тоталитарную державу, – поясняет эксперт. – Тотальная милитаризация, много идущего вразрез с действующим законодательством

Но, подчеркивает Павел Нусс, то, что пытаются продвинуть сейчас – без массы правок, а фактически переписывания – принимать нельзя.

"При этом сам по себе новый мобилизационный закон, безусловно, нужен. Но – учитывающий и военные, и социально-экономические реалии. И, конечно, не идущий вразрез с нормами демократии", – заключает аналитик.

Сам законопроект никак не влияет ни на военный учет, ни на мобилизацию

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким мнением:

основной целью было не улучшение мобилизации и военного учета, а исключительно отвлечение внимания от перестановок в высшем военном руководстве По сути, сам законопроект никак не влияет ни на военный учет, ни на мобилизацию. Наоборот, он привел к еще большему невосприятию обществом тех изменений, которые предлагаются. Нам предлагают принять игнорирование прав инвалидов, прав на образование, собственно множества свобод. Правда, депутаты уверяют, что сгладят острые углы ко второму чтению. Но зачем было изначально прописывать такое? К тому же, цену словам нардепов мы прекрасно знаем...". "Похоже, что когда разрабатывали, вносили на рассмотрение и принимали этот законопроект

Так и не ясно, продолжает эксперт, из каких средств будет финансироваться создание электронных кабинетов военнообязанных. В бюджете средств на это нет.

"Даже, если исключат резонансные вопросы, связанные с инвалидами, с обучением, законопроект, если станет законом, не исполним. Потому что непонятно, за счет чего будет финансироваться увеличение мобилизации, включая те или иные электронные процессы, – поясняет Ростислав Кравец. – Исходя из вышесказанного, есть большая вероятность, что законопроект вновь отправят на доработку, принимая в дальнейшем отдельные законы, так или иначе заменяющие комплексный мобилизационный".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине сократились депозиты в гривне: какая связь с обсуждением законопроекта о мобилизации.



