Сырский вместо Залужного: о чем говорит решение Зеленского и будут ли перемены

Президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, предложив тому оставаться в команде власти. Новым главкомом стал генерал Сырский, ранее командующий сухопутными войсками. Как оцениваете данные перемены? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Сырский стал новым главкомом. Фото: из открытых источников

Мы не можем себе позволить сидеть в обороне, нам важно двигаться вперед

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Я предполагаю, что будет какое-то время шквал обсуждений и эмоций. Понятно, что есть люди, которым отставка Залужного не понравится (оппозиционеры, тот же Порошенко уже раздувают тему), как понятно и то, что россияне вцепятся в это кадровое решение".

В то же время, напоминает эксперт, Сырский был тем человеком, который отвечал за оборону Киева, а также за Харьковскую операцию, успешные для нас.

Я не совсем понимаю, какое место он займет теперь. Ходили слухи, что может стать послом в Великобритании. Либо продолжит что-то делать в ВСУ. Пока не ясно. Как бы то ни было, вся ответственность сейчас на президенте", – подчеркивает Татьяна Попова. "И, наверное, у президента было понимание того, чего он хочет от главкома. И, судя по всему, с Залужным он расстался хорошо

Надеемся, продолжает он, что это кадровое решение приведет к позитивным для Украины последствиям. Надо понимать, акцентирует эксперт, что мы не можем себе позволить сидеть в обороне. Нам важно двигаться вперед.

"Сырский показал той же Харьковской операцией, как это может быть, – подчеркивает Татьяна Попова. – Когда россияне ожидали от нас удара на Херсонщине, перебросив туда из Харьковской и Донецкой области военные части, а мы нанесли сокрушительный удар совсем в другом месте. Возможно, ради таких грядущих неожиданных ударов Зеленский и назначил Сырского главкомом".

Залужный и Сырский – представители одной военной школы

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что мы пока не знаем, какой будет команда нового главкома. А это очень важный элемент военного руководства. Так что, поясняет он, пару дней придется подождать, чтоб увидеть и понять новую конфигурацию в этом плане.

"Учитывая то, где служил Сырский, его хорошие взаимоотношения с Залужным, вряд ли стоит ожидать неких кардинальных изменений в той стратегии, которой следовала Украина", – считает эксперт.

По его словам, и Залужный, и Сырский – по сути, представители одной военной школы, получившие неоценимый опыт за время широкомасштабной войны. Так что, скорее всего, новый главком продолжит делать то, что делал его предшественник, прогнозирует Игорь Рейтерович.

"Фраза Зеленского о неких новых подходах и принципах ведения войны – скорее, не более чем политическое высказывание. Насколько известно, никаких альтернативных планов у Сырского не было, он всё согласовывал с Залужным, выполнял поставленные задачи, которые вырабатывались на уровне главкома и Генштаба. Так что ничего принципиально нового тут ожидать не стоит, – предполагает эксперт. – В том числе – потому что армия сама по себе достаточно инерционная структура. Она не может быстро претерпевать кардинальные изменения. Тем более, что для этого нужны соответствующие ресурсы. Если их не было у Залужного – с чего вдруг появятся у Сырского?".

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