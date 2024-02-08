Задания 2022 года отличаются от задач 2024 года. Залужный ушел в отставку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Фейсбуке выложил пост о том, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны меняться и адаптироваться к новым реалиям.

Залужного отправили в отставку

"Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии",

– отметил Валерий Залужный.

Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.

"Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех",

– написал Залужный и добавил, что украинцы обязательно победят.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров в Фейсбуке также сообщил, что война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности, добавил он.

"2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы",

– написал Рустем Умеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.



