Задания 2022 года отличаются от задач 2024 года. Залужный ушел в отставку

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Фейсбуке выложил пост о том, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны меняться и адаптироваться к новым реалиям.
Залужного отправили в отставку
Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.
Кроме того, министр обороны Рустем Умеров в Фейсбуке также сообщил, что война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.
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