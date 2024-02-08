Зеленский назначил новым Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского

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Ткачик Олеся
Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Валерием Залужным и имел с ним откровенный разговор о том, что армия нуждается в срочных изменениях.
Александры Сырский - новый Главнокомандующий ВСУ
Вместе с тем, Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.
В конце Зеленский сообщил, что назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского и добавил, что у него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Зеленским Валерий Залужный сообщил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. При этом министр обороны Рустем Умеров также рассказал о новых задачах в войне и сообщил о том, что Залужный отправлен в отставку .
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.
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