Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Валерием Залужным и имел с ним откровенный разговор о том, что армия нуждается в срочных изменениях.

Александры Сырский - новый Главнокомандующий ВСУ

"Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие"

, – сказал президент.

Вместе с тем, Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

"Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего",

– сказал Зеленский.

В конце Зеленский сообщил, что назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского и добавил, что у него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Зеленским Валерий Залужный сообщил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. При этом министр обороны Рустем Умеров также рассказал о новых задачах в войне и сообщил о том, что Залужный отправлен в отставку .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.





