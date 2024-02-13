Приоритетом государственной политики власти должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Тренировка для гражданских. Фото из открытых источников

"Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных должна стать приоритетом государственной политики. Людям свойственно бояться того, чего они не знают и не понимают", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин напомнил, что еще до полномасштабного вторжения "Азов" в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" проводил тренировки для гражданских, благодаря чему многие из них после 24 февраля добровольно присоединились к войску.

Офицер ВСУ добавил, что государство начало распространять рекрутинговые практики, работающие в Третьей штурмовой, но начинать, по его мнению, нужно с инициатив для гражданских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился неоднозначным заявлением о войне в Украине. Блогер призвал к миру с Путиным, а для компенсаций в войне подать общий иск на страны Запада. Алексей Арестович настоял на том, что в войне и гибели за украинские территории нет смысла ни для Украины, ни для России. Он считает, что Запад только наблюдает за войной между двумя странами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.