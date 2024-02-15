Оптимизм для Украины и сигналы России: ключевые итоги 19-го «Рамштайна»

Состоялось очередное (19-е) заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Германия пообещала в разы увеличить снабжение ВСУ боеприпасами. Также она и Франция заключили соглашение об усилении украинской противовоздушной обороны. Запущены также коалиция дронов (под лидерством Латвии), коалиция в сфере разминирования (под лидерством Литвы), есть результаты по работе над совместным производством артсистем и снарядов, сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Глава Пентагона Ллойд Остин в очередной раз подчеркнул, что Запад не отступит в поддержке Украины. Какие выводы можно сделать по итогам Рамштайна-19? Будут ли подвижки в усилении обороноспособности Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Встреча стала важным сигналом для РФ

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что Рамштайн-19 – важное событие для Украины. Как в целом формат, который на постоянной основе демонстрирует единство союзников и готовность помочь нам победить в войне с Россией.

"Помимо реальной военной помощи, которая стояла в центре обсуждения, данная встреча стала важным сигналом для РФ: страны Запада не отступят в своей решимости поддерживать Украину и такой желанной "усталости от войны" у них нет. Напротив, они готовы наращивать военную помощь и увеличивать свои оборонные бюджеты", – поясняет политолог.

Что касается подвижек в усилении обороноспособности Украины, то тут больше оптимизма, чем пессимизма, считает она.

"В последние несколько месяцев страны Запада четко осознали исходящую от РФ угрозу для самих себя, что следует из заявлений, например, министра обороны Германии Бориса Писториуса, главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, главы генштаба ВС Великобритании Патрика Сандерса и многих других. Очевидно, что наши союзники будут стремиться к окончанию войны на территории Украины. Никто не хочет, чтобы театр боевых действий распространился дальше с вовлечением в него граждан Евросоюза. Именно поэтому обеспечение Украины всей необходимой помощью имеет прямую корреляцию с национальными интересами каждой отдельно взятой страны ЕС", – поясняет Анна Малкина.

В данном случае, продолжает она, наши партнеры не просто делают заявления о поддержке, а и наращивают военную мощь.

"Любопытные цифры были недавно опубликованы в латвийском издании The Insider. Там говорится, что оборонные бюджеты стран НАТО выросли до половины общемировых и составили 1,1 трлн. долларов. Путем нехитрых расчетов можно установить, что оборонный бюджет РФ (а это 65,9 млрд долларов), составляет лишь 5,9 процента от мощностей Североатлантического альянса. И это означает, что в случае реального столкновения НАТО и РФ у последней не будет ни одного шанса на победу", – отмечает эксперт.

Вместе с этим, акцентирует он, Украина по-прежнему сталкивается с ограниченными поставками вооружения, которые не дают возможности проводить контрнаступательные операции.

"Такую ситуацию можно объяснять осторожностью партнеров и их страхом, что Владимир Путин может в какой-то момент нажать на ядерную кнопку. Безумие российского диктатора ни для кого не остается секретом. Последнее интервью Такеру Карлсону – яркое тому подтверждение. Поэтому хоть мы и не можем сказать, что военная помощь Украине будет прекращена, но у нас должно быть понимание, что эта помощь будет дозированной", – резюмирует Анна Малкина.

Помощь Украине продолжается

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поделился таким комментарием:

"Из тех заявлений, что сделаны по итогам очередного "Рамштайна", становится очевидно – несмотря на попытки российской пропаганды и ее агентов показать, что Европа и мир якобы устали от Украины, помощь будет прекращаться, эта самая помощь продолжается. И в определенных позициях – усиливается".

Украина, акцентирует эксперт, получает безопасностные и прочие гарантии. Запад продолжает укреплять наши Силы обороны.

"Это очень хорошо. Особенно на фоне того, что происходит с притормаживанием военной помощи со стороны США", – подчеркивает Виктор Таран.

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