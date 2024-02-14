Глава Пентагона резко обратился к Путину. Что сказал

На заседании Остин подчеркнул, что Украина уже почти два года борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, Путин, начав немотивированную агрессию, хотел обвинить в войне именно Украину. Однако, как отметил Остин, он ошибся в своих расчетах и ожиданиях.

Ллойд Остин

"Украина борется с вторжением Путина с невероятным мужеством и феноменальным мастерством",

– отметил министр обороны США.

Также он обратился к Путину с уверением, что Запад и дальше будет поддерживать Украину.

"Мы не отступим",

– подчеркнул Остин.

По его словам, страны Контактной группы спустя почти два года до сих пор объединены общей целью.

"Кремль продолжает делать ставку, что все мы потеряем интерес к Украине и что наша поддержка пошатнется и угаснет. Но я решительный еще больше, чем раньше, и знаю, что вы тоже. Эта Контактная группа остается решительной, бесстрашной и жесткой"

, – подчеркнул Остин.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что США продолжат поддерживать принципиальную борьбу Украины против путинской имперской агрессии.

Остин сообщил, что участники формата "Рамштайн" продолжают посылать Украине безопасность для борьбы на поле боя. По его словам, союзники строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины. Также внимание уделяется подотчетности помощи, оказываемой Украине.

"Сегодня мы будем работать над краткосрочными потребностями Украины, в том числе над немедленными потребностями артиллерии, снарядов и ракет противовоздушной обороны",

– подчеркнул Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что результат борьбы Украины против имперской агрессии диктатора Путина поможет определить глобальную безопасность десятилетия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Минобороны формат "Рамштайн" изменился . Он переориентировался на долгосрочное стратегическое планирование по усилению возможностей нашего государства.





