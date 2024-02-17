Главные выводы из битвы за Авдеевку: почему пришлось выйти из города

Под неимоверным натиском противника, который стирал Авдеевку с лица земли ракетами, снарядами и бомбами, а также имел колоссальное численное преимущество, украинские военные оставили город, отойдя на заранее подготовленные позиции. Потери россиян за месяцы штурма, который был начат в октябре прошлого года, составили около 400 единиц тяжелой техники, а также десятки тысяч человек. Как отмечал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, таких потерь, как в боях за Авдеевку, россияне, похоже, еще нигде не несли. Какие выводы из битвы за Авдеевку можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Главком Сырский принял верное решение

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Вывод из битвы за Авдеевку очевиден. Если вы находитесь в полуокружении, если у вашей ПВО нет возможности нормально работать по самолетам и вертолетам противника, которые утюжат позиции обороняющихся ракетами, корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) калибром 500 килограмм, фосфорным бомбами, этот город придется оставить".

Фактически год Авдеевка находилась в полукольце, напоминает Татьяна Попова. Но с прошлой осени россияне начали сжимать его, более массово забрасывая город бомбами.

"Подтянуть туда больше систем ПВО уже не представлялось возможным, логистика простреливалась врагом. В итоге, несмотря на то, что у нас были там серьезные укрепления, бункеры, пришлось выходить из города", – поясняет эксперт.

По ее словам, отсутствие нормальной логистики, невозможность нормально ориентироваться на местности из-за шквальных бомбардировок не оставляли нам иного выхода.

"И хорошо, что главком Сырский принял это решение, – уверена Татьяна Попова. – Иначе мы бы потеряли и город, и наших воинов".

Мы потеряли время на организацию стратегического решения по Авдеевскому гарнизону

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что в ситуации с Авдеевкой есть две составляющие – военная и политическая.

"В военном плане обстановка там была крайне тяжелой для нас. И я об этом предупреждал давно. К счастью, в данный момент представители Авдеевского гарнизона в плановом порядке отошли на другие позиции. И отход этот осуществился, похоже, достаточно грамотно. С сохранением личного состава, боевой техники, боекомплекта, военного имущества. Для того, чтоб не попасть в процессе отхода под боевой налет противника (удары арты, с авиации), проходил маневр наших сил и средств. Это было не паническое бегство, а плановый отход, согласно правилам военного искусства и в соответствии с приказом штаба. На новый рубеж обороны", – поясняет эксперт.

Но есть тут, подчеркивает он, и политическая составляющая. Отвести войска из Авдеевки на новые рубежи, в плановом порядке, необходимо было еще, как минимум, неделю назад, уверяет Олег Стариков. Но тут столкнулись политическая целесообразность и военная необходимость.

"Политическая целесообразность – приближался Мюнхенский форум по безопасности. Куда, как известно, прибыл и где сегодня выступает президент Зеленский. Тема отхода из Авдеевки поднималась в его общении и в Германии, и во Франции. Хоть военные, подчеркиваю, настаивали на необходимость выйти оттуда раньше", – отмечает эксперт.

Ко всему прочему, напоминает он, на прошлой неделе произошла смена высшего военного командования.

"Это точно было не самое удачное время. В итоге мы потеряли время на организацию стратегического решения по Авдеевскому гарнизону. Ведь новому руководству Генштаба необходим определенный период, чтоб досконально вникнуть в оперативную обстановку и решать задачи на стратегическом уровне, – подчеркивает Олег Стариков. – Авдеевское направление в военном смысле стратегической роли не играло. Но в связи с отходом наших войск у власти возникнут серьезные политические проблемы".

За ошибки годичной давности пришлось расплачиваться потерей Авдеевки

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что ситуация, из-за которой мы вынуждены были выйти из Авдеевки, возникла не вчера – и даже не месяц назад, а примерно с год как.

Не только лобовые и самоубийственные. Не нужно думать, что русские такие тупицы. Проявляют они и креатив – как, к примеру, когда прошли 17-18 января в наш тыл через трубу (коммуникации). Причем это был очень эффективный отвлекающий маневр. Наши ринулись тушить "пожар" на юге Авдеевки из-за этого "трубного маневра". А враг ударил по северному флангу, который мы ослабили". "Когда мы потеряли Красногоровку, что на северном фланге Авдеевки. Затем то же самое произошло с Каменкой, – поясняет эксперт. – Это стало критичным. А еще более критичным, что мы примерно в то же время потеряли Водяное и Опытное. Летом и в первой половине осени мы пытались отбить два последних населенных пункта. Этого не удалось, но мы выиграли время для Авдеевки. Однако враг сконцентрировал в том районе максимально мощный кулак. И это – на довольно узком участке фронта. С октября начались бесконечные штурмы

По словам Богдана Мирошникова, вместо того, чтоб усилить защиту Авдеевки, перебросив подразделения с других участков фронта, военное руководство перераспределяло силы, используя те, что были в самом городе. А их было крайне мало.

"Примерно с того времени стало окончательно ясно, что отход – неминуем. Представители наших Сил обороны отступали с одной позиции на другую. До недавнего времени мы держали рубежи исключительно на территории остатков Авдеевского коксохима и в районе 9-го квартала, где многоэтажная застройка. Нельзя было допустить окружения нашей группировки. Потому следовало отходить. Организованно, а не под массированным огнем, без возможности эвакуации раненых. За ошибки годичной давности, а также прошлого командования — расплачиваться пришлось потерей Авдеевки", – констатирует эксперт.

К сожалению, продолжает он, мы не провели эффективную серию контрударов, не усилили достаточно оборону Авдеевки, не предпринимали креативных действий.

Она отлично прикрыла выход наших воинов из полуразрушенного города. И статьи типа недавней в Washington Post, что уход украинских воинов из Авдеевки – вопрос времени вышли уже тогда, когда по факту, мы практически оставили город. Ну, а сегодня это подтвердили уже официально. Далее наши действия понятны – обеспечение эффективной обороны на новых рубежах", – заключает Богдан Мирошников. "Но хорошо, что догадались подтянуть в Авдеевку 3-ю Штурмовую бригаду

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