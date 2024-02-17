Главные выводы из битвы за Авдеевку: почему пришлось выйти из города

Под неимоверным натиском противника, который стирал Авдеевку с лица земли ракетами, снарядами и бомбами, а также имел колоссальное численное преимущество, украинские военные оставили город, отойдя на заранее подготовленные позиции. Потери россиян за месяцы штурма, который был начат в октябре прошлого года, составили около 400 единиц тяжелой техники, а также десятки тысяч человек. Как отмечал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, таких потерь, как в боях за Авдеевку, россияне, похоже, еще нигде не несли. Какие выводы из битвы за Авдеевку можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Главком Сырский принял верное решение
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:
"Вывод из битвы за Авдеевку очевиден. Если вы находитесь в полуокружении, если у вашей ПВО нет возможности нормально работать по самолетам и вертолетам противника, которые утюжат позиции обороняющихся ракетами, корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) калибром 500 килограмм, фосфорным бомбами, этот город придется оставить".
Фактически год Авдеевка находилась в полукольце, напоминает Татьяна Попова. Но с прошлой осени россияне начали сжимать его, более массово забрасывая город бомбами.
"Подтянуть туда больше систем ПВО уже не представлялось возможным, логистика простреливалась врагом. В итоге, несмотря на то, что у нас были там серьезные укрепления, бункеры, пришлось выходить из города", – поясняет эксперт.
По ее словам, отсутствие нормальной логистики, невозможность нормально ориентироваться на местности из-за шквальных бомбардировок не оставляли нам иного выхода.
"И хорошо, что главком Сырский принял это решение, – уверена Татьяна Попова. – Иначе мы бы потеряли и город, и наших воинов".
Мы потеряли время на организацию стратегического решения по Авдеевскому гарнизону
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что в ситуации с Авдеевкой есть две составляющие – военная и политическая.
"В военном плане обстановка там была крайне тяжелой для нас. И я об этом предупреждал давно. К счастью, в данный момент представители Авдеевского гарнизона в плановом порядке отошли на другие позиции. И отход этот осуществился, похоже, достаточно грамотно. С сохранением личного состава, боевой техники, боекомплекта, военного имущества. Для того, чтоб не попасть в процессе отхода под боевой налет противника (удары арты, с авиации), проходил маневр наших сил и средств. Это было не паническое бегство, а плановый отход, согласно правилам военного искусства и в соответствии с приказом штаба. На новый рубеж обороны", – поясняет эксперт.
Но есть тут, подчеркивает он, и политическая составляющая. Отвести войска из Авдеевки на новые рубежи, в плановом порядке, необходимо было еще, как минимум, неделю назад, уверяет Олег Стариков. Но тут столкнулись политическая целесообразность и военная необходимость.
"Политическая целесообразность – приближался Мюнхенский форум по безопасности. Куда, как известно, прибыл и где сегодня выступает президент Зеленский. Тема отхода из Авдеевки поднималась в его общении и в Германии, и во Франции. Хоть военные, подчеркиваю, настаивали на необходимость выйти оттуда раньше", – отмечает эксперт.
Ко всему прочему, напоминает он, на прошлой неделе произошла смена высшего военного командования.
"Это точно было не самое удачное время. В итоге мы потеряли время на организацию стратегического решения по Авдеевскому гарнизону. Ведь новому руководству Генштаба необходим определенный период, чтоб досконально вникнуть в оперативную обстановку и решать задачи на стратегическом уровне, – подчеркивает Олег Стариков. – Авдеевское направление в военном смысле стратегической роли не играло. Но в связи с отходом наших войск у власти возникнут серьезные политические проблемы".
За ошибки годичной давности пришлось расплачиваться потерей Авдеевки
Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что ситуация, из-за которой мы вынуждены были выйти из Авдеевки, возникла не вчера – и даже не месяц назад, а примерно с год как.
"Когда мы потеряли Красногоровку, что на северном фланге Авдеевки. Затем то же самое произошло с Каменкой, – поясняет эксперт. – Это стало критичным. А еще более критичным, что мы примерно в то же время потеряли Водяное и Опытное. Летом и в первой половине осени мы пытались отбить два последних населенных пункта. Этого не удалось, но мы выиграли время для Авдеевки. Однако враг сконцентрировал в том районе максимально мощный кулак. И это – на довольно узком участке фронта. С октября начались бесконечные штурмы
. Не только лобовые и самоубийственные. Не нужно думать, что русские такие тупицы. Проявляют они и креатив – как, к примеру, когда прошли 17-18 января в наш тыл через трубу (коммуникации). Причем это был очень эффективный отвлекающий маневр. Наши ринулись тушить "пожар" на юге Авдеевки из-за этого "трубного маневра". А враг ударил по северному флангу, который мы ослабили".
По словам Богдана Мирошникова, вместо того, чтоб усилить защиту Авдеевки, перебросив подразделения с других участков фронта, военное руководство перераспределяло силы, используя те, что были в самом городе. А их было крайне мало.
"Примерно с того времени стало окончательно ясно, что отход – неминуем. Представители наших Сил обороны отступали с одной позиции на другую. До недавнего времени мы держали рубежи исключительно на территории остатков Авдеевского коксохима и в районе 9-го квартала, где многоэтажная застройка. Нельзя было допустить окружения нашей группировки. Потому следовало отходить. Организованно, а не под массированным огнем, без возможности эвакуации раненых. За ошибки годичной давности, а также прошлого командования — расплачиваться пришлось потерей Авдеевки", – констатирует эксперт.
К сожалению, продолжает он, мы не провели эффективную серию контрударов, не усилили достаточно оборону Авдеевки, не предпринимали креативных действий.
"Но хорошо, что догадались подтянуть в Авдеевку 3-ю Штурмовую бригаду
. Она отлично прикрыла выход наших воинов из полуразрушенного города. И статьи типа недавней в Washington Post, что уход украинских воинов из Авдеевки – вопрос времени, вышли уже тогда, когда по факту, мы практически оставили город. Ну, а сегодня это подтвердили уже официально. Далее наши действия понятны – обеспечение эффективной обороны на новых рубежах", – заключает Богдан Мирошников.
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Ігор
сегодня, 11:20
Головний висновок: не можна використовувати цивільні міста як рубежі оборони. Поміняли програшне командування шило на мило щось змінилось? Той самий програш відсутність підготовлених рубежів оборони. Тобто відхід до наступних поселень які залишать зруйнованими як Авдіївка Бахмут Мар'їнка Маріуполь... Головнокоромповувач в цей час гроші для розкрадання шукає - в очі дивиться гіпнотизує. Повна копія Гітлера з Муссоліні та іншими з його коаліції.