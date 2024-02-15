"Сдача Авдеевки – вопрос времени": в ВСУ не верят, что смогут отстоять город

Украинские военные считают, что сдача Авдеевки – это только вопрос времени, пишут побывавшие в городе журналисты Washington Post.

Бои за Авдеевку продолжаются. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что украинское военное командование уже вывело из Авдеевки часть войск.

По итогам разговоров с военнослужащими ВСУ, WP написал, что "полный вывод украинских войск из Авдеевки теперь кажется вероятным".

В то же время, издание отмечает, что параллельно с частичным отводом войск в Авдеевку переброшены свежие силы из штурмовых бригад, чтобы "помочь отбить российские атаки и продолжить оборону города".

WP отмечает, что захват россиянами Авдеевки будет величайшей боевой победой Москвы после провала украинского контрнаступления летом 2023 года.

Взятие города, добавляет издание, будет означать, что российские войска вернули инициативу на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.