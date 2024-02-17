Что произошло в Авдеевке и действительно ли ВСУ в городе больше нет: ответ Сырского

Российские оккупационные войска действительно значительно продвинулись в самой Авдеевке. В итоге было принято решение вывести украинские войска из полуразрушенного города во избежание окружения и с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", — заявил Александр Сырский.

По его словам, украинские воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", — добавил главком.

Отметим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, войска вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение", — отметил он.

По его словам, окружение не допущено, личный состав выведен, украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

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