Что произошло в Авдеевке и действительно ли ВСУ в городе больше нет: ответ Сырского

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска действительно значительно продвинулись в самой Авдеевке. В итоге было принято решение вывести украинские войска из полуразрушенного города во избежание окружения и с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, украинские воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.
Отметим, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, войска вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение", — отметил он.
По его словам, окружение не допущено, личный состав выведен, украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.
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