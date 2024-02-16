Зеленский прокомментировал ситуацию в Авдеевке, рассказав, что теперь самое главное

Украинские военные героически защищают Авдеевку и находят логистические пути. Люди – это главное оружие Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Что касается Авдеевки – ситуация не первый день (Ред. – сложная). Мы помним, что делает Россия с нашими городами и селами: они не успокоятся, пока полностью не разрушат все живое, что там есть. Наши люди, наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед. Я детально понимаю, что там происходит. На контакте с военным руководством", – высказался президент.

При этом глава государства подчеркнул, что он не будет говорить, какие именно новые подходы применяют военные. Их задача – делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал: наши военные – это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие.

Владимир Зеленский отметил, что нужно обходиться как можно меньшими потерями. Военное руководство получает от президента именно такой сигнал, а уже "на поле боя профессиональные люди – они знают, что делать", сказал Зеленский.

Стоит отметить, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны отойдут с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки.

Еще ранее пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона рассказал, что военные третьей отдельной штурмовой бригады продолжают удерживать оборонительные позиции в Авдеевке. У врага преобладающие ресурсы, которые он бросает в бой.

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