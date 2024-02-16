Силы обороны частично уходят из Авдеевки. Что это даст оккупантам

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Ткачик Олеся
Как отметил Тарнавский, принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Александр Тарнавский
Генерал сообщил, что решение о частичном выходе из Авдеевки было принято для улучшения оперативной обстановки, а также чтобы сохранить жизнь личному составу.
Также Тарановский рассказал, что получат оккупанты от того, что займут позиции, с которых отойдут украинские военные.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.
Генерал подчеркнул, что также происходит плановое усиление подразделений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, в город были опрокинуты бойцы третьей отдельной штурмовой бригады , однако сомнительно, что они смогут как-то кардинально изменить ситуацию. По прогнозам Мусиенко, бойцы ВСУ рано или поздно все равно будут вынуждены выйти из города. Вместе с тем, военный эксперт считает, что необходимо не дать захватчикам развить темп наступательной операции. По его словам, военные в этом плане сработали хорошо, поскольку россияне таки хорошо споткнулись об Авдеевку. Эксперт добавил, что в этом городе было уничтожено большое количество живой силы врага и техники.
Вместе с тем, западные СМИ также сообщают о плачевной ситуации в Авдеевке. Они отмечают, что моральный дух украинских военных падает, поскольку нечем воевать. Журналисты со ссылкой на военных отмечают, что вроде бы у них уже закончились снаряды.
Обсуждения
Новости
Сергій
сегодня, 15:30
Ці хенерали досі тримають українців за лохів? Якщо для орків ці позиції нічого не дають, то чому ж ви там поклали сотні українських бійців? Що ж ви постійно брешете, як оркі? Кажіть правду, якою б вона не була.
Донбас
сегодня, 15:22
Вот и все с Авдеевкой, сдают. Следующая готовится к сдаче Белогоровка. И так будет со всей территорией Донбасса. Это дело времени, весь Донбасс сдадут. Толк от этой могилизации только у зеленых выблядков, разворовывающих всю помощь и набивающих свои карманы.