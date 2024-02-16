Силы обороны частично уходят из Авдеевки. Что это даст оккупантам

Как отметил Тарнавский, принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Александр Тарнавский

"Мы держать эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага",

– подчеркнул Тарнавский.

Генерал сообщил, что решение о частичном выходе из Авдеевки было принято для улучшения оперативной обстановки, а также чтобы сохранить жизнь личному составу.

Также Тарановский рассказал, что получат оккупанты от того, что займут позиции, с которых отойдут украинские военные.

"Тактично занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции",

– подчеркнул Тарнавский.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

Генерал подчеркнул, что также происходит плановое усиление подразделений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, в город были опрокинуты бойцы третьей отдельной штурмовой бригады , однако сомнительно, что они смогут как-то кардинально изменить ситуацию. По прогнозам Мусиенко, бойцы ВСУ рано или поздно все равно будут вынуждены выйти из города. Вместе с тем, военный эксперт считает, что необходимо не дать захватчикам развить темп наступательной операции. По его словам, военные в этом плане сработали хорошо, поскольку россияне таки хорошо споткнулись об Авдеевку. Эксперт добавил, что в этом городе было уничтожено большое количество живой силы врага и техники.

Вместе с тем, западные СМИ также сообщают о плачевной ситуации в Авдеевке. Они отмечают, что моральный дух украинских военных падает, поскольку нечем воевать. Журналисты со ссылкой на военных отмечают, что вроде бы у них уже закончились снаряды.





