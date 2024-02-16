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Действительно ли ВСУ близки к потере Авдеевки: в ISW дали ответ

В ISW подтвердили, что россияне пытаются окружить Авдеевку

сегодня, 07:27
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли ВСУ близки к потере Авдеевки: в ISW дали ответ

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские аналитики сослались на карту боевых действий, которая свидетельствует о продвижении российских захватчиков к южным окраинам Авдеевского коксо-химического завода, а также захвате позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и оккупированным поселком Спартак на окраине Донецка.

В ISW сослались на недавние геолокационные данные, которые указывают на то, что российские войска перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, которая использовалась для логистических целей. Впрочем, представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховий сообщил, что украинские войска сейчас используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в южной и восточной частях Авдеевки.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на запад от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые используются для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения захватчиков", — говорится в отчете.

Лиховий признал, что украинские войска отходят с некоторых позиций вблизи Авдеевки, но заявил, что защитники продолжают отбивать у россиян отдельные позиции в "серой зоне". Он сообщил о передислокации в Авдеевку отдельных подразделений бригад, которые контратакуют позиции россиян в пределах населенного пункта.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — говорится в отчете ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-15-2024
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