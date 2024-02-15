Действительно ли Авдеевку удерживают из последних сил: в 3-й отдельной штурмовой сделали заявление

3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщении бригады появилось в Telegram.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая", — говорится в сообщении бригады в Telegram.

Отмечается, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки. Силы противника на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

Также в бригаде сообщили, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

"О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено впоследствии после подтверждения необходимых данных. В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", — добавили в бригаде.

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