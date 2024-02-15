Действительно ли Авдеевку удерживают из последних сил: в 3-й отдельной штурмовой сделали заявление

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Кравцев Сергей
3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщении бригады появилось в Telegram.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
Отмечается, что отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки. Силы противника на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.
Также в бригаде сообщили, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.
Читайте также на портале "Комментарии" — в безветренную летную погоду в небо над Авдеевкой в Донецкой области стоит гул от сотен FPV-дронов, которые сегодня есть главным оружием Украины. Наряду с дронами-бомбардировщиками они являются "наиболее используемым, точным и эффективным оружием этого периода". Об этом пишет "Forbes".
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