Битва за Авдеевку близится к концу: благодаря чему ВСУ еще не оставили город

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Кравцев Сергей
В безветренную летную погоду в небо над Авдеевкой в Донецкой области стоит гул от сотен FPV-дронов, которые сегодня есть главным оружием Украины. Наряду с дронами-бомбардировщиками они являются "наиболее используемым, точным и эффективным оружием этого периода". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, некоторые российские оккупанты уже даже не пытаются спрятаться от этих БПЛА.
Отмечается, что у украинских защитников, героически обороняющих Авдеевку, заканчиваются боеприпасы для артиллерийских батарей и систем ПВО. В связи с этим украинские защитники активно используют дроны.
Известно, что Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов в месяц.
Указывается, что примерно в то же время российские войска начали продвигаться вокруг Авдеевки, а затем и прорываться в город, несмотря на колоссальные потери.
Forbes указывает, что сейчас "кровавая авдеевская кампания, похоже, приближается к завершающей фазе".
Отметим, ранее "Forbes" сообщала, что украинское командование укрепляет Авдеевку на фоне попыток оккупантов с разных флангов захватить город. Есть основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю десантно-штурмовую бригаду.
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Алекс
сегодня, 12:37
бука, хутин пуйло, кацапчик. почем там яичко в магазе?
бука
сегодня, 12:08
фортеця бахмут?