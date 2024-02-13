Битва за Авдеевку близится к концу: благодаря чему ВСУ еще не оставили город

В безветренную летную погоду в небо над Авдеевкой в Донецкой области стоит гул от сотен FPV-дронов, которые сегодня есть главным оружием Украины. Наряду с дронами-бомбардировщиками они являются "наиболее используемым, точным и эффективным оружием этого периода". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, некоторые российские оккупанты уже даже не пытаются спрятаться от этих БПЛА.

"Две армии. Два разных типа авиации. Четырехмесячная битва за руины Авдеевки достигает кульминации, и украинские и российские военные обстреливают друг друга с воздуха. Разница в том, что украинцы запускают тысячи крошечных дронов по российским войскам, штурмующим город. А россияне сбрасывают с пилотируемых боевых самолетов сотни мощных планирующих бомб", — говорится в материале.

Отмечается, что у украинских защитников, героически обороняющих Авдеевку, заканчиваются боеприпасы для артиллерийских батарей и систем ПВО. В связи с этим украинские защитники активно используют дроны.

"Теперь эти одноразовые взрывающиеся дроны заменяют традиционную артиллерию", — отмечают журналисты.

Известно, что Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов в месяц.

Указывается, что примерно в то же время российские войска начали продвигаться вокруг Авдеевки, а затем и прорываться в город, несмотря на колоссальные потери.

Forbes указывает, что сейчас "кровавая авдеевская кампания, похоже, приближается к завершающей фазе".

Отметим, ранее "Forbes" сообщала, что украинское командование укрепляет Авдеевку на фоне попыток оккупантов с разных флангов захватить город. Есть основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю десантно-штурмовую бригаду.



