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Битва за Авдеевку близится к концу: благодаря чему ВСУ еще не оставили город

ВСУ активно бьют дронами в Авдеевке, но россияне не прячутся

сегодня, 11:34 comments1019
Автор:
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Кравцев Сергей
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В безветренную летную погоду в небо над Авдеевкой в Донецкой области стоит гул от сотен FPV-дронов, которые сегодня есть главным оружием Украины. Наряду с дронами-бомбардировщиками они являются "наиболее используемым, точным и эффективным оружием этого периода". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Битва за Авдеевку близится к концу: благодаря чему ВСУ еще не оставили город

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, некоторые российские оккупанты уже даже не пытаются спрятаться от этих БПЛА.

"Две армии. Два разных типа авиации. Четырехмесячная битва за руины Авдеевки достигает кульминации, и украинские и российские военные обстреливают друг друга с воздуха. Разница в том, что украинцы запускают тысячи крошечных дронов по российским войскам, штурмующим город. А россияне сбрасывают с пилотируемых боевых самолетов сотни мощных планирующих бомб", — говорится в материале.

Отмечается, что у украинских защитников, героически обороняющих Авдеевку, заканчиваются боеприпасы для артиллерийских батарей и систем ПВО. В связи с этим украинские защитники активно используют дроны.

"Теперь эти одноразовые взрывающиеся дроны заменяют традиционную артиллерию", — отмечают журналисты.

Известно, что Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов в месяц.

Указывается, что примерно в то же время российские войска начали продвигаться вокруг Авдеевки, а затем и прорываться в город, несмотря на колоссальные потери.

Forbes указывает, что сейчас "кровавая авдеевская кампания, похоже, приближается к завершающей фазе".

Отметим, ранее "Forbes" сообщала, что украинское командование укрепляет Авдеевку на фоне попыток оккупантов с разных флангов захватить город. Есть основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю десантно-штурмовую бригаду. 




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/12/if-it-kills-you-then-so-be-it-there-are-some-many-ukrainian-drones-over-avdiivka-some-russians-dont-even-try-dodging/?ss=aerospace-defense&sh=620812b93c50
Теги:
comments

Обсуждения

Алекс

сегодня, 12:37

бука, хутин пуйло, кацапчик. почем там яичко в магазе?

бука

сегодня, 12:08

фортеця бахмут?


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