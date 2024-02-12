СМИ узнали, какое решение принял Киев, ради спасения Авдеевки

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Кравцев Сергей
Украинское командование укрепляет Авдеевку на фоне попыток оккупантов с разных флангов захватить город. Есть основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю десантно-штурмовую бригаду. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
В то же время, как пишет "Forbes", то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.
Отмечается, что сейчас российским оккупантам после четырех месяцев боев удалось частично прорвать оборону Авдеевки. Россияне приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает снабжение в город.
Однако вполне возможно, отмечают в Forbes, что окончательное решение принимал не Тарнавский.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что захватчики продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
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