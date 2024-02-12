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СМИ узнали, какое решение принял Киев, ради спасения Авдеевки

По информации Forbes, Украина бросила на спасение Авдеевки одну из лучших своих бригад, речь идет о 3-й штурмовой бригаде

сегодня, 11:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинское командование укрепляет Авдеевку на фоне попыток оккупантов с разных флангов захватить город. Есть основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии – 3-ю десантно-штурмовую бригаду. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes". 

СМИ узнали, какое решение принял Киев, ради спасения Авдеевки

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

"Это единственная украинская сухопутная боевая бригада, о которой мы точно знаем, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке Украины", — отмечают журналисты.

В то же время, как пишет "Forbes", то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.

Отмечается, что сейчас российским оккупантам после четырех месяцев боев удалось частично прорвать оборону Авдеевки. Россияне приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает снабжение в город.

"На тот момент у [командующего группировкой "Таврия" Александра] Тарнавского было два варианта. Отвести уцелевшие части 110-й бригады из открытой восточной части города и закрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или — усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо большие российские силы от линий снабжения гарнизона", — пишет издание.

Однако вполне возможно, отмечают в Forbes, что окончательное решение принимал не Тарнавский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что захватчики продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/11/ukraine-may-have-deployed-one-its-best-brigades-to-try-to-save-avdiivka/?sh=1836b2dc5e95
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