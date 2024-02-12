Действительно ли россияне вошли в Авдеевку и продвигаются: в США дали прямой ответ

Российские оккупанты подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что захватчики продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ISW отмечают, что российские "военкоры" утверждают, что оккупанты якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского, хотя аналитики ISW не видят визуальных доказательств этого.

Как отмечается, позиционные бои продолжались: северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки; в самой Авдеевке; западнее Авдеевки возле н. п. Тоненькое и Северное; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

По словам российских источников, враг продолжает пытаться перекрыть вероятно главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой.

В то же время командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что армия противника все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация с выделением США макрофинансовой внешней поддержки остается неопределенной уже который месяц. "Подтолкнуть" американских парламентариев пытается Белый дом, а сейчас еще канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной раз прибывший в Вашингтон. И хоть Сенат маленькими шажками приближается к позитивному для Украины решению, ситуация с Палатой представителей оставляет желать лучшего. О чем говорит происходящее сейчас в США, между Штатами и союзниками? Какие есть варианты развития ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



