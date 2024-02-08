Действительно ли Авдеевку сровняют с землей: как будут развиваться события следующие 2 недели

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Кравцев Сергей
ВСУ из последних сил держат оборону Авдеевки Донецкой области, но россияне не прекращают наступательные операции, желая любой ценой захватить город. Какой прогноз? Чего ожидать в боях за Авдеевку ближайшие две недели? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что командование РФ получило очередные сроки для достижения значительных побед в зоне боевых действий в Украине. Рамки сузились до двух недель, но основное направление не изменилось. Это, как и ранее Авдеевка.
По информации эксперта, Путин лично прочертил границы достижения целей так называемой "СВО" в Украине до начала выборов в России и хочет отчитаться о "победах" во время послания федеральному собранию.
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что в пригороде Авдеевки уже идут бои за каждый двор.
По его словам, как только россияне зайдут в многоэтажную застройку, ситуация может стать критической. Пока этого не произошло, но тенденции тревожны.
На севере россияне не оставляют планов продвинуться в поселок Химик. Эксперт предполагает, что его увлечение может стать ключевым эпизодом, который кратно усложнит задачу обороны Авдеевки.
Однако, по словам Селезнева, не менее угрожающая ситуация сложилась с южной стороны от города.
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