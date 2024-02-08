Действительно ли Авдеевку сровняют с землей: как будут развиваться события следующие 2 недели

ВСУ из последних сил держат оборону Авдеевки Донецкой области, но россияне не прекращают наступательные операции, желая любой ценой захватить город. Какой прогноз? Чего ожидать в боях за Авдеевку ближайшие две недели? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Концентрация всех усилий в городских боях

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что командование РФ получило очередные сроки для достижения значительных побед в зоне боевых действий в Украине. Рамки сузились до двух недель, но основное направление не изменилось. Это, как и ранее Авдеевка.

По информации эксперта, Путин лично прочертил границы достижения целей так называемой "СВО" в Украине до начала выборов в России и хочет отчитаться о "победах" во время послания федеральному собранию.

"В связи с этим за Авдеевкой ожидается серьезный прессинг пехотной компонентой в северном и северо-восточном секторах. Концентрация всех усилий в городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБ будут ровнять все, что можно использовать для обороны в городе. То есть следующие две недели Авдеевку будут ровнять с землей. При этом механизированную компоненту будут экономить. Штурмов с техникой уровня октября-ноября 2023 года мы уже не увидим", — считает Коваленко.

Как только россияне зайдут в многоэтажную застройку, ситуация может стать критической

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что в пригороде Авдеевки уже идут бои за каждый двор.

"Бои идут за каждый двор. Для боев в застройке нужны подготовленные и хорошо обученные штурмовые отряды. Ведение таких боев считается самым сложным. Не готов говорить о наших возможностях, но то, что враг постоянно бьет по нашим защитникам артиллерией, минометами и авиацией, это факт", — рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, как только россияне зайдут в многоэтажную застройку, ситуация может стать критической. Пока этого не произошло, но тенденции тревожны.

На севере россияне не оставляют планов продвинуться в поселок Химик. Эксперт предполагает, что его увлечение может стать ключевым эпизодом, который кратно усложнит задачу обороны Авдеевки.

Однако, по словам Селезнева, не менее угрожающая ситуация сложилась с южной стороны от города.

"Я скорее ориентируюсь на то, что россияне могут прорваться в район ресторана "Бревно". Сюда они продвигаются с южной стороны и именно там находится главная логистическая дорога. А многоэтажная застройка начинается с 9-го квартала и выше", — подчеркнул эксперт.

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