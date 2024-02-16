В Третьей штурмовой сделали новое заявление об Авдеевке: что происходит в городе

Военные третьей отдельной штурмовой бригады продолжают удерживать оборонительные позиции в Авдеевке. У врага преобладающие ресурсы, которые он бросает в бой. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Пресс-офицер отметил, что ситуация в Авдеевке критическая, россияне усиливают давление. По его словам, оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (Ред. – сил) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах", — сказал пресс-офицер.

Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинстве людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", — добавил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



