В Третьей штурмовой сделали новое заявление об Авдеевке: что происходит в городе

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Кравцев Сергей
Военные третьей отдельной штурмовой бригады продолжают удерживать оборонительные позиции в Авдеевке. У врага преобладающие ресурсы, которые он бросает в бой. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников
Пресс-офицер отметил, что ситуация в Авдеевке критическая, россияне усиливают давление. По его словам, оккупанты привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.
Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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Новости
Лана
сегодня, 13:30
ввв, Здохли ви уже давно, морально, уроди, kbit поки що цього не розумієте, що ви уже не люди
Оксана
сегодня, 13:09
ввв, здохни луганська тварина
Василь
сегодня, 12:25
ввв, Дурак. Закрой рот, ато FPV влетит.
ввв
сегодня, 11:28
П**зда украине,героям п**зда.