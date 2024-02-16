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Цифры впечатляющие. Сколько бронетехники потеряла РФ в боях за Авдеевку

Российские захватчики при наступлении на Авдеевку уже потеряли около 400 единиц тяжелой техники

16 февраля 2024, 23:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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Разведка Великобритании оценила потери тяжелой техники российских оккупантов в ходе наступательных операций в районе города Авдеевка Донецкой области.

Цифры впечатляющие. Сколько бронетехники потеряла РФ в боях за Авдеевку

Продолжаются бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Пытаясь захватить Авдеевку, Россия потеряла минимум 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники. Также РФ, вероятно, потеряла тысячи личного состава", — сообщила британская разведка.

Отмечается, что российская армия пытается захватить Авдеевку с октября 2023 года и постепенно сумела заполучить устойчивый прогресс в блокировании города, поэтому Украина вынуждена была направить дополнительные силы.

В разведке Британии также сообщили, что севернее Авдеевки российские захватчики продолжают атаки на запад в районе Бахмута, пытаясь захватить город Часов Яр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1758532943025410347?s=20
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