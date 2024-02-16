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В Третьей штурмовой рассказали о потерях россиян в Авдеевке

Российские оккупанты несут колоссальные потери в боях за Авдеевку

сегодня, 20:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики, штурмующие город Авдеевка Донецкой области, не берегут своих солдат, из-за чего несут невероятно большие потери.

В Третьей штурмовой рассказали о потерях россиян в Авдеевке

Бои за Авдеевку продолжаются. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, россияне не считаются со своими потерями в Авдеевке.

"На самом деле сложно точно сосчитать, в каком количестве россияне здесь гибнут. Только за один накат на одну позицию вчера мы ликвидировали около 80 оккупантов. В общей сложности нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Такие потери, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не несли", — рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин сообщил, что об украинских силах в Авдеевке Россия "стирает" по меньшей мере 6 бригад российской армии, одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ и других спецподразделений.

В Третьей штурмовой также рассказали, что в городе есть позиции, которые обороняют 6 украинских воинов, а штурмуют около 100 россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5008
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