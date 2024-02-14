3-я штурмовая бригада в Авдеевке: почему Forbes пишет о катастрофическом риске

У Украины всего две специализированные штурмовые бригады, и бойцов одной из них направили в Авдеевку, чтобы прикрыть отступление гарнизона. Это одна из лучших украинских бригад – 3-я штурмовая, сообщает Forbes .

3-я штурмовая бригада (фото из открытых источников)

"Развертывая штурмовую бригаду в оборонную кампанию, Восточное командование Украины реализует на практике стратегию "активной обороны". То есть гибкая, мобильная и агрессивная защита... Очевидная цель бригады — удержать коксохимический завод, который потенциально может стать северным якорем новой, менее открытой линии фронта" для восстановленного украинского гарнизона", — говорится в статье.

Отмечают, что активная оборона поможет вывести российские силы из равновесия, выиграть время для того, чтобы вовремя вывести 110 бригаду из Авдеевки и планировать условия для новой украинской оборонной кампании, которая освободит наиболее уязвимые части города.

"Но если украинские командиры потакают своему гневу из-за того, что их бросили американские союзники, и попытаются начать серьезную контратаку в Авдеевке, они могут привести 3-ю штурмовую бригаду к катастрофе... Оставшиеся в живых бойцы 110-й бригады безусловно , благодарны за агрессивную тактику 3-й бригады... Но им также следует надеяться, что командиры не прикажут 3-й штурмовой бригаде наступать. Украине нужна 3-я бригада. Она не может позволить себе тратить ее на борьбу за половину разрушенного города" , – утверждают журналисты Forbes.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в орог продвигается в Авдеевке. Российские оккупанты продолжают продвигаться на севере и юге города Авдеевка Донецкой области. Как сообщает Telegram-канал "Deep State", на юге города враг планирует оцепить "Зенит", а на севере — максимально продавить Силы обороны Украины.