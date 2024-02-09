Что повлияло на решение Зеленского снять Залужного: как отреагировали украинцы и Запад

О чем говорит отставка главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, а также реакция на это как внутри Украины, так и за ее пределами? Как ситуация с переосмыслением стратегии в войне, переформатированием команды Зеленского может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Отставка Залужного обсуждалась давно

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что возможная отставка Залужного обсуждалась с прошлого года. И, когда в последнее время это стало звучать в западных СМИ в стиле – Запад не станет указывать Украине, какие кадровые решения принимать, стало понятно, что эта отставка действительно будет, отмечает она.

"Одна составляющая такого решения связана с процессами, которые происходят на очередном этапе войны (тактика, стратегия, видение Украины и Запада). Еще в 2023-м выходил ряд публикаций в американских СМИ, что видение украинского военно-политического руководства касательно тактики войны отличалось от западного. Звучало, к примеру, что Запад призывал концентрироваться во время наступления на отдельных направлениях (к примеру, южном). А украинская сторона – что следует удерживать всю линию фронта, а наступать, по возможности, на ряде направлений. Были и другие противоречия. Правда, мы не знаем, насколько Зеленский и Залужный были едины во взглядах на тот момент. Военная сфера не предполагает публичного обсуждения. И это правильно", – акцентирует аналитик.

В итоге, продолжает она, контрнаступление 2023 года, о котором так много говорилось, не оправдало ожиданий. Но есть определенные ожидания от уже 2024-го.

"Западные СМИ пишут, что больших артиллерийских битв, скорее всего, не будет. Зато усилятся взаимные атаки дронами, наращивание производства вооружений (и самостоятельно, и совместного – с партнерами) внутри Украины. Чтоб к концу года иметь возможность выйти на новый военный план. Возможно, это тоже повлияло на принятие решения о смене главкома", – считает Олеся Яхно.

Вторая составляющая, по ее мнению – это непосредственно личностная плоскость, на уровне возможных взаимоотношений между Зеленским и Залужным.

"Наверное, какие-то противоречия всё же были. Отставка обсуждалась давно. Не исключено, что трения связаны с видением ведения войны. Кто-то говорил о переживаниях Офиса президента касательно растущих рейтингов Залужного. Мы этого точно не знаем. Известно, что была закрытая встреча Зеленского с журналистами, где он пытался объяснить свое решение. Но вряд ли тут политический аспект, некая ревность. Нельзя исключать, что на уровне личных качеств президент и главком просто не притерлись", – размышляет эксперт.

Она подчеркивает, что данное решение – политическая ответственность самого президента. Который не может не понимать, что Залужный пользуется огромным авторитетом. Причем не только в армии, но и в целом в украинском обществе.

"Но я бы не преувеличивала политическую составляющую. Выборов у нас нет, пока действует военное положение. Так что дело тут скорее не в рейтингах и ревности, а в неких противоречиях на уровне личностной коммуникации, – поясняет Олеся Яхно. – Уже понятно, что война идет в долгую. Мы переходим к обороне, к необходимости усиливаться изнутри, делать ставку на свои ресурсы. То, что Зеленский и его команда проявляли в первые годы широкомасштбаной войны (работа с партнерами, определенная информационная подача, мобилизация всех усилий), сейчас уже не так срабатывает. И нужны перемены. В том числе кадровые".

По мнению аналитика, на данном этапе особенно важно четко понимать – что и как делать, чтоб выстоять, а потом и победить.

"Если мы переходим к новой военной стратегии (о чем уже пишет ряд зарубежных СМИ), делая ставку на оборону и усиление Украины в целом, это требует преобразований в ряде сфер. Имеется ли у Зеленского такая команда? Готов ли он расширять круг людей, к чьему мнению следует прислушаться? Думаю, успех в целом в войне будет зависеть, в том числе, от того, достаточно ли компетентных людей привлечет власть к решению новых задач, – говорит Олеся Яхно. – Способна ли команда Зеленского на привлечение к управлению страной представителей других политических лагерей?".

К сожалению, отмечает аналитик, у нас слабый опыт компромиссов. Но жесткое деление на свой-чужой (при том что все мы – украинцы, а чужие для нас – захватчики) сейчас не конструктивно.

"Конечно, многое зависит от Запада в смысле нашей обороноспособности. Но не менее важно и то, как мы сами будем преобразовываться. В итоге победит тот, чей формат государства будет устойчивее, успешнее, перспективнее. А это требует большой работы внутри, – подчеркивает эксперт. – Если первые почти два года широкомасштабной войны прошли в жестких военных битвах, то следующий период будет, в том числе, привязан к необходимости проводить эффективные преобразования. Демонстрировать, что Украина способна качественно меняться изнутри. А это уже не столько о жесткой вертикали власти, сколько – о коммуникации, умении согласовывать разные интересы, слышать альтернативные (конструктивные) точки зрения, привлекать разных людей для поиска оптимальных решений. Это будет вызовом для команды Зеленского, которая в условиях отсутствия выборов, но возврата политики в нашу повестку дня, при продолжающейся войне, при новых и новых задачах, необходимых для продвижения в ЕС и НАТО, для получения поддержки от Запада, должна показывать реальный результат".

Армия должна быть вне политики

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что отставку Залужного можно рассматривать через ряд контекстов.

"Во-первых, должность главкома – чисто технократическая. А, если меняются подходы и технологии, стратегия, то следует менять и кадры. Всё ради достижения результата, более эффективных действий. Так что дело тут не в персоналиях, – поясняет эксперт. – Во-вторых, недопустима политизация должности главкома. А оппозиция начала активно использовать бренд Залужного для внутриполитической борьбы. Раскручивать тему его отставки как политтехнологию для атаки на власть. В итоге создался опасный прецедент, что должность главкома превратится в политическую. Возникла в целом серьезная угроза политизации вооруженных сил как государственной институции, что недопустимо. Армия должна быть вне политики".

Что касается реакции на эту отставку, то часть украинского общества восприняла это рационально по вышеназванным причинам, отмечает Алексей Кущ. Мол, должность технократическая, люди могут меняться, тут президенту и его команде виднее. Часть же украинцев восприняли это кадровое решение иррационально.

Главное, чтоб сохранились принципы функционирования вооруженных сил, заложенные в результате реформ, в том числе проведенных с помощью Запада". "Тут сказывается тяга нашего народа к персонализации, мифиологизции тех или иных людей. Это реакция больше из области психологии, – уверен эксперт. – Ну, а наши западные партнеры отреагировали в подавляющем большинстве рационально. Четко аргументируя – раз должность технократическая, она должна быть вне политики. Это президентская вертикаль, так что ему и принимать решение. И вообще данные процессы – суверенное дело Украины

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