Зеленский рискует ошибиться: The Economist спрогнозировал, чем обернется увольнение Залужного

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", рейтинговое издание The Economist опубликовало материал об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и возможных последствиях этого увольнения для президента Владимира Зеленского и в целом Украины.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Журналисты прогнозируют, что увольнение генерала ознаменует новый и решающий этап в войне – тот, в котором Зеленский рискует ошибиться.
Издание отмечает, когда 8 февраля Зеленский, наконец, заменил Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации, это было так, будто произошло что-то судьбоносное.
В публикации отмечают, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".
По словам журналистов, со временем у Зеленского и Залужного стали расходиться мысли относительно того, что дальше делать на поле боя.
Издание отмечает, поскольку Залужный был героем Украины, его увольнение будет иметь и политические последствия. Важнейший вопрос, говорится в публикации, заключается в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.
В публикации отмечается, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины. Издание высказывает мнение, что Зеленский должен рассматривать реорганизацию как шанс "переосмыслить свое видение войны".
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