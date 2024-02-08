Марьяна таки победила. Первая реакция на увольнение Залужного

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Ткачик Олеся
Решение об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ принято. Как считает народный депутат Виктория Сюмар, с главкомом простились "под соусом обновления".
В соцсетях активно комментируют решение Зеленского
Напомним, что именно нардеп Марьяна Безуглая первой в соцсетях потребовала увольнения Валерия Залужного и даже называть кандидатуры военных, которые бы его могли заменить. После критики Залужного она вышла из фракции и партии "Слуга народа".
В свою очередь политолог Владимир Горбач считает, что Залужный сделал максимум для того, чтобы смягчить деморализацию войск и передать дела новому командованию.
Подобного мнения придерживается и политолог Олег Сакян.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Зеленским Валерий Залужный сообщил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. При этом министр обороны Рустем Умеров также рассказал о новых задачах в войне и сообщил о том, что Залужный отправлен в отставку .
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Также он рассказал, что назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского и добавил, что у него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, и имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.
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ufo
сегодня, 20:30
Мне зеленского даже как-то даже жаль стало, идиота. Снятием Залужного он по сути сам подписал себе приговор и похоже даже не понял этого.