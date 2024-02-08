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Марьяна таки победила. Первая реакция на увольнение Залужного

На увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ активно реагируют в социальных сетях. Военные благодарят его за работу, а политики обсуждают кадровое решение президента Владимира Зеленского, сообщают «Комментарии»

сегодня, 19:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Решение об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ принято. Как считает народный депутат Виктория Сюмар, с главкомом простились "под соусом обновления".

Марьяна таки победила. Первая реакция на увольнение Залужного

В соцсетях активно комментируют решение Зеленского

"Марьяна таки победила… Украина в этот день проиграла. Несмотря на дружеское расставание под красивым соусом обновления. От всего несколько месячного увольнения, правда, пахнет плохо. Ибо настоящих "членов команды" Марьяна не торпедирует. Решение, не имеющее военной логики и несущее политические риски",
– написала в "Фейсбуке" Сюмар.

Напомним, что именно нардеп Марьяна Безуглая первой в соцсетях потребовала увольнения Валерия Залужного и даже называть кандидатуры военных, которые бы его могли заменить. После критики Залужного она вышла из фракции и партии "Слуга народа".

В свою очередь политолог Владимир Горбач считает, что Залужный сделал максимум для того, чтобы смягчить деморализацию войск и передать дела новому командованию.

"Отныне вся ответственность за события на фронте, судьба войны и страны принадлежит президенту Зеленскому. У него больше нет ни одной системы сдержек и противовесов, ни в политической системе, ни в управлении войсками. Монополия на власть будет означать единоличную ответственность за все. Даже за то, в чем его личной вины может и не быть",
– написал Горбач в "Фейсбуке".

Подобного мнения придерживается и политолог Олег Сакян.

"Теперь вся ответственность за фронт ляжет на плечи персонально Зеленского. Мудрости ему",
– так он прокомментировал решение Зеленского.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Зеленским Валерий Залужный сообщил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. При этом министр обороны Рустем Умеров также рассказал о новых задачах в войне и сообщил о том, что Залужный отправлен в отставку .

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Также он рассказал, что назначил Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского и добавил, что у него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию, и имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, президент Владимир Зеленский отвечает за происходящее в стране. По его словам, он, как Верховный главнокомандующий, также отвечает за ситуацию на фронте. Подоляк говорит, что президента не устраивает , что на фронте сейчас стагнируется.




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Обсуждения

ufo

сегодня, 20:30

Мне зеленского даже как-то даже жаль стало, идиота. Снятием Залужного он по сути сам подписал себе приговор и похоже даже не понял этого.


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