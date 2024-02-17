Удалось ли ВСУ избежать окружения в Авдеевка: в США раскрыли детали

Украинские подразделения "осуществляют относительно контролируемый отход" из Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", так считают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

В Институте приводят слова главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского о том, что он приказал украинским силам в Авдеевке отойти на более выгодные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения и сохранить жизни украинских военнослужащих.

Российские источники утверждают, что украинские войска массово отходят, и что отход украинских войск становится все более хаотичным и затратным. Однако, ISW не наблюдал никаких визуальных доказательств массового или хаотичного отхода украинских войск, а постоянное незначительное продвижение российских войск в Авдеевке и вокруг нее позволяет предположить, что украинские войска в настоящее время осуществляют относительно контролируемый отход из населенного пункта.

Также российские источники утверждают, что войска РФ также продвинулись на востоке Авдеевки к юго-западной окраине Авдеевки, далее на юг вдоль улицы Грушевского и на запад от Авдеевки в направлении грунтовых дорог, по которым украинские войска снабжают позиции на востоке и юге Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты близки к тому, чтобы перерезать или уже перерезали одну из грунтовых дорог, соединяющую Авдеевку с Ласточкино (к западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что захватчики близки к окружению остальных украинских сил в центральной, восточной и южной частях Авдеевки, а один российский блогер утверждал, что чуть больше километра отделяет российские позиции на западной окраине Авдеевки от российских позиций на юге Авдеевки.

Сейчас ISW оценивает, что примерно три с половиной километра отделяют российские позиции в этих двух районах, опираясь на имеющиеся визуальные доказательства.

Специалисты предполагают, что украинским силам, возможно, придется проводить контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а российские усилия, направленные на то, чтобы усложнить или предотвратить вывод украинских войск, могут стать достаточно изнурительными.

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