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Действительно ли Запад начал готовиться к войне с РФ: что бросается в глаза

Наступает непростой момент для европейцев, они понимают, что стоит больше рассчитывать на свои силы

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что именно задержка западной поддержки Украине помогла России начать наступление на трех направлениях (в Донецкой области – Авдеевка и вокруг нее; вдоль границы Харьковской и Луганской областей – в направлении Купянска и Лимана; вблизи Роботино на западе Запорожской области. Тем временем Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", считая, что РФ может напасть на них через 5-8 летГотов ли демократический мир к радикальным переменам во имя собственного выживания (что, похоже, тесно связано с выживанием Украины)? Какие сигналы говорят об этом – или об обратном? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Действительно ли Запад начал готовиться к войне с РФ: что бросается в глаза

Подготовка к войне с РФ. Фото из открытых источников

Европа уже начала первые шаги в подготовке к потенциальной российской агрессии против нее

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

"Как показывает практика, демократический мир медленно перестраивается на рельсы войны. Практически все усилия после Второй мировой (почти 80%) были направлены Европой на развитие экономики, отход от милитаризации и так далее. При этом – медленно, скрипя зубами, демократический мир способен переходить на военные рельсы. Особенно, если чувствует реальную угрозу. А от России исходит именно такая".

Ситуация, отмечает эксперт, усугубляется промедлением с выделением помощи со стороны СШАИ речь тут не только об Украине, но и об Израиле, о Тайване.

"Это показательный момент для европейцев. Они понимают, что стоит больше рассчитывать на свои силы. Запускать (ускорять, увеличивать) собственное военное производство. И быть готовым самостоятельно сдержать удар. Об этом говорят многие, тот же представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, призывая европейцев активнее помогать УкраинеОн также напомнил, что первый отпор российской агрессии украинцы дали фактически своими силами. Помощь от партнеров пошла позже. То есть, европейцы должны быть готовы, как Украина, выстоять в начале любой войны на собственных ресурсах. А потом уж укрепиться внешней помощью", – поясняет Антон Кучухидзе.

Он признался, что не верит в создание тотальных военных экономик в Европе. Демократический уклад общества, цели и принципы развития ЕС показывают, что это – о другом, не о милитаристском движении. В то же время, с точки зрения создания фондов, запуска и перезапуска военного производства, тут всё может быть очень даже эффективно, считает эксперт.

"Что касается НАТО, ключевую роль тут продолжают играть США. И всё будет зависеть от того, как быстро они смогут финансировать те или иные программы. Дискуссия в рамках Альянса уже началась – и точно продолжится", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В данный момент, продолжает он, мы видим подтверждение слов президента Украины Владимира Зеленского, который много раз, обращаясь к иностранным лидерам, пояснял им – инвестируя в безопасность нашей страны, помогая нам победить Россию, они инвестируют в безопасность своих государств.

"Европа уже начала первые шаги в подготовке к потенциальной российской агрессии против нее. Она стала больше выделять на поддержку Украины. Подписаны договора о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между нашей страной и Великобританией, Францией, ГерманиейМощно в нашу поддержку выступают государства Балтии. Слаженно в этом плане работают Чехия, Испания, Италия, страны Северной Европы. Всё это в комплексе и можно назвать вкладом европейцев в свою безопасность путем увеличения помощи Украине. Чтобы отсрочить (а в идеале – ликвидировать) вероятность российской агрессии против собственно Европы.  Второй шаг – это наращивание мощностей европейского ВПК. Процесс пошел – и будет лишь ускоряться. Резюмируя: Европа взяла курс на подготовку к самостоятельному отражению рашистской агрессии. В идеале – руками украинцев, но с помощью европейских вооружений, боеприпасов, военной техники", – заключает Антон Кучухидзе.

Цивилизованный мир хочет приобрести опыт, успеть вооружиться

Учитывая последние события с участием лидеров Европейского союза, можно осторожно сказать, что, несмотря на страх перед путинской агрессией, у руководителей стран есть не только понимание, но и желание предпринимать действия к защите и самосохранению. Такого мнения придерживается политический эксперт Светлана Кушнир.

"Даже тот факт, что в дни проведения Мюнхенской конференции безопасности было подписано между Украиной, Францией и Германией Соглашения о гарантиях безопасности, говорит сам за себя, – отмечает она. – Мюнхенская конференция, где выступил президент Владимир Зеленскийэто влиятельная международная площадка для обсуждения глобальных проблем в области безопасности. И эта площадка отреагировала адекватно угрозе России. Около 50 руководителей стран и 100 находившихся там министров вели переговоры, исходя из реальности угроз и войн на Ближнем Востоке и в Европе. Трансатлантическое сообщество предстало перед серьезным вызовом – и обязано сдать тест на способность эффективно инвестировать в безопасность. Заявления немецких, французских, американских производителей оружия относительно наращивания мощностей производства на фоне увеличения национальных оборонных бюджетов всех стран Европы, включая недавно даже нейтральные (Швейцария) – ответ на генерацию Россией и Ираном глобальных проблем безопасности".

Светлана Кушнир также напоминает, что 14 февраля состоялось 19-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"где, наконец, начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, объединившая 15 стран и во главе с Германией, Францией и США.

"Дроновая революция заставила наших партнеров думать над изменениями и быстрым переходом к использованию оружия нового типа, к тренировкам личного состава национальных армий с привлечением квадракоптеров разных типов. Именно поэтому и усиливается взаимодействие Украины, уже имеющей боевой опыт, с партнерами по вопросам БПЛА. Начата работа Коалиции дронов в составе 8 стран (Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия), в ближайшее время увидим новости о создании соответствующих заводов и фабрик БПЛА. Продолжается работа над совместным артиллерийским производством систем и снарядов, которые также оказались сверхдейственными во время боевых действий", – перечисляет эксперт.

Всё это, констатирует Светлана Кушнир, свидетельствует о том, что на достижениях и просчетах украинско-российской войны цивилизованный мир хочет приобрести опыт, успеть вооружиться, усовершенствовать свои войска, пересмотреть их состав.

"Начаты кампании по привлечению в ряды вооруженных сил в тех же Франции, Дании, Великобритании, Германии, Финляндии, – акцентирует эксперт. – Европа поняла, что пока держится Украина, можно успеть накопить запасы, которые будут способны дать отпор, по крайней мере, при нападении РФ. Одно плохо, что пока они готовятся к войне, украинцы гибнут в жестоком противостоянии с врагом. Вместо того, чтоб накапливать запасы оружия и боеприпасов, лучше бы европейцы передали их ВСУ. Между тем, именно снарядный голод у Сил обороны Украины, недостаток у нас авиации стали одними из ключевых факторов, которые помогли россиянам захватить АвдеевкуИ помогают сейчас продолжать атаки по всей линии боевого столкновения. Нашим партнером необходимо  научиться делать правильные выводы, принимать быстрые решения – и облекать всё это в соответствующие действия. А лучшим действием в рамках безопасности той же Европы будет – дать Украине всё, чтоб победить Россию".

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Источник: https://comments.ua/
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