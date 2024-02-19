Действительно ли Запад начал готовиться к войне с РФ: что бросается в глаза

Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что именно задержка западной поддержки Украине помогла России начать наступление на трех направлениях (в Донецкой области – Авдеевка и вокруг нее; вдоль границы Харьковской и Луганской областей – в направлении Купянска и Лимана; вблизи Роботино на западе Запорожской области. Тем временем Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", считая, что РФ может напасть на них через 5-8 лет. Готов ли демократический мир к радикальным переменам во имя собственного выживания (что, похоже, тесно связано с выживанием Украины)? Какие сигналы говорят об этом – или об обратном? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подготовка к войне с РФ. Фото из открытых источников

Европа уже начала первые шаги в подготовке к потенциальной российской агрессии против нее

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

"Как показывает практика, демократический мир медленно перестраивается на рельсы войны. Практически все усилия после Второй мировой (почти 80%) были направлены Европой на развитие экономики, отход от милитаризации и так далее. При этом – медленно, скрипя зубами, демократический мир способен переходить на военные рельсы. Особенно, если чувствует реальную угрозу. А от России исходит именно такая".

Ситуация, отмечает эксперт, усугубляется промедлением с выделением помощи со стороны США. И речь тут не только об Украине, но и об Израиле, о Тайване.

Он также напомнил, что первый отпор российской агрессии украинцы дали фактически своими силами. Помощь от партнеров пошла позже. То есть, европейцы должны быть готовы, как Украина, выстоять в начале любой войны на собственных ресурсах. А потом уж укрепиться внешней помощью", – поясняет Антон Кучухидзе. "Это показательный момент для европейцев. Они понимают, что стоит больше рассчитывать на свои силы. Запускать (ускорять, увеличивать) собственное военное производство. И быть готовым самостоятельно сдержать удар. Об этом говорят многие, тот же представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, призывая европейцев активнее помогать Украине

Он признался, что не верит в создание тотальных военных экономик в Европе. Демократический уклад общества, цели и принципы развития ЕС показывают, что это – о другом, не о милитаристском движении. В то же время, с точки зрения создания фондов, запуска и перезапуска военного производства, тут всё может быть очень даже эффективно, считает эксперт.

"Что касается НАТО, ключевую роль тут продолжают играть США. И всё будет зависеть от того, как быстро они смогут финансировать те или иные программы. Дискуссия в рамках Альянса уже началась – и точно продолжится", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В данный момент, продолжает он, мы видим подтверждение слов президента Украины Владимира Зеленского, который много раз, обращаясь к иностранным лидерам, пояснял им – инвестируя в безопасность нашей страны, помогая нам победить Россию, они инвестируют в безопасность своих государств.

Мощно в нашу поддержку выступают государства Балтии. Слаженно в этом плане работают Чехия, Испания, Италия, страны Северной Европы. Всё это в комплексе и можно назвать вкладом европейцев в свою безопасность путем увеличения помощи Украине. Чтобы отсрочить (а в идеале – ликвидировать) вероятность российской агрессии против собственно Европы. Второй шаг – это наращивание мощностей европейского ВПК. Процесс пошел – и будет лишь ускоряться. Резюмируя: Европа взяла курс на подготовку к самостоятельному отражению рашистской агрессии. В идеале – руками украинцев, но с помощью европейских вооружений, боеприпасов, военной техники", – заключает Антон Кучухидзе. "Европа уже начала первые шаги в подготовке к потенциальной российской агрессии против нее. Она стала больше выделять на поддержку Украины. Подписаны договора о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между нашей страной и Великобританией, Францией, Германией

Цивилизованный мир хочет приобрести опыт, успеть вооружиться

Учитывая последние события с участием лидеров Европейского союза, можно осторожно сказать, что, несмотря на страх перед путинской агрессией, у руководителей стран есть не только понимание, но и желание предпринимать действия к защите и самосохранению. Такого мнения придерживается политический эксперт Светлана Кушнир.

это влиятельная международная площадка для обсуждения глобальных проблем в области безопасности. И эта площадка отреагировала адекватно угрозе России. Около 50 руководителей стран и 100 находившихся там министров вели переговоры, исходя из реальности угроз и войн на Ближнем Востоке и в Европе. Трансатлантическое сообщество предстало перед серьезным вызовом – и обязано сдать тест на способность эффективно инвестировать в безопасность. Заявления немецких, французских, американских производителей оружия относительно наращивания мощностей производства на фоне увеличения национальных оборонных бюджетов всех стран Европы, включая недавно даже нейтральные (Швейцария) – ответ на генерацию Россией и Ираном глобальных проблем безопасности". "Даже тот факт, что в дни проведения Мюнхенской конференции безопасности было подписано между Украиной, Францией и Германией Соглашения о гарантиях безопасности, говорит сам за себя, – отмечает она. – Мюнхенская конференция, где выступил президент Владимир Зеленский

Светлана Кушнир также напоминает, что 14 февраля состоялось 19-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где, наконец, начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, объединившая 15 стран и во главе с Германией, Францией и США.

"Дроновая революция заставила наших партнеров думать над изменениями и быстрым переходом к использованию оружия нового типа, к тренировкам личного состава национальных армий с привлечением квадракоптеров разных типов. Именно поэтому и усиливается взаимодействие Украины, уже имеющей боевой опыт, с партнерами по вопросам БПЛА. Начата работа Коалиции дронов в составе 8 стран (Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия), в ближайшее время увидим новости о создании соответствующих заводов и фабрик БПЛА. Продолжается работа над совместным артиллерийским производством систем и снарядов, которые также оказались сверхдейственными во время боевых действий", – перечисляет эксперт.

Всё это, констатирует Светлана Кушнир, свидетельствует о том, что на достижениях и просчетах украинско-российской войны цивилизованный мир хочет приобрести опыт, успеть вооружиться, усовершенствовать свои войска, пересмотреть их состав.

И помогают сейчас продолжать атаки по всей линии боевого столкновения. Нашим партнером необходимо научиться делать правильные выводы, принимать быстрые решения – и облекать всё это в соответствующие действия. А лучшим действием в рамках безопасности той же Европы будет – дать Украине всё, чтоб победить Россию". "Начаты кампании по привлечению в ряды вооруженных сил в тех же Франции, Дании, Великобритании, Германии, Финляндии, – акцентирует эксперт. – Европа поняла, что пока держится Украина, можно успеть накопить запасы, которые будут способны дать отпор, по крайней мере, при нападении РФ. Одно плохо, что пока они готовятся к войне, украинцы гибнут в жестоком противостоянии с врагом. Вместо того, чтоб накапливать запасы оружия и боеприпасов, лучше бы европейцы передали их ВСУ. Между тем, именно снарядный голод у Сил обороны Украины, недостаток у нас авиации стали одними из ключевых факторов, которые помогли россиянам захватить Авдеевку

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