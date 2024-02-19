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Боррель сделал тревожное предупреждение: когда разрешится ситуация на поле боя

Жозеп Боррель призвал партнеров по ЕС к более активным и решительным действиям из-за опасности закончить войну в Украине в пользу России.

сегодня, 09:53
Автор:
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Slava Kot
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что Европа должна найти другой подход к помощи Украине. По словам Борреля, ситуация на войне в Украине может быть решена за три месяца.

Боррель сделал тревожное предупреждение: когда разрешится ситуация на поле боя

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейцы на нескольких уровнях не понимают ситуацию, складывающуюся на войне и нуждах Украины для противостояния России.

"Я думаю, мы пока этого не понимаем, но надо осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высоких уровнях, на средних уровнях и, возможно, общественное мнение еще не понимает ситуации, которая нуждается в совершенно ином подходе", – заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС сделал предупреждение, что из-за такого подхода война в Украине может закончиться не в пользу Киева.

"Не просто "посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", — сказал Жозеп Боррель.

Несмотря на свои тревожные заявления, Боррель в итоге призвал партнеров по Европейскому Союзу активнее действовать, чтобы не допустить такой ситуации на войне в Украине: "мы должны стать быстрее и решительнее".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден назвал виновных в захвате россиянами Авдеевки.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин заявил о готовности вести мирные переговоры об окончании войны в Украине, тогда как российский политик Дмитрий Медведев в тот же день пригрозил ядерными ударами по Украине, США, Германии и Великобритании.



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