В ISW рассказали, что помогло России начать мощное наступление на трех направлениях одновременно

Слишком медлительные, а то и вовсе заблокированные, поставки вооружений Украине со стороны Запада уже становятся переломным моментом в войне, ведь помогают России активнее наступать сразу на нескольких участках фронта. Это оказывает давление на украинскую армию на нескольких направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска россосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки — вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.

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