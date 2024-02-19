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В ISW рассказали, что помогло России начать мощное наступление на трех направлениях одновременно

Аналитики ISW уверены, что задержка западной поддержки помогла России начать наступление на трех направлениях

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Слишком медлительные, а то и вовсе заблокированные, поставки вооружений Украине со стороны Запада уже становятся переломным моментом в войне, ведь помогают России активнее наступать сразу на нескольких участках фронта. Это оказывает давление на украинскую армию на нескольких направлениях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, что помогло России начать мощное наступление на трех направлениях одновременно

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области. 

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, а именно артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления. 

Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска россосредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

Они начали наступление за пределами Авдеевки — вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-18-2024
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Обсуждения

Донбас

сегодня, 07:58

Україна розслідує розстріли росіянами полонених в Авдіївці та Веселому, - прокуратура. Блядь ну хоть не робіть з наших людей дібілів! Що сука вона там розслідує? Нахуй цей цирк писати!? Розслідуйте бляді де наші боєприпаси які були проплачені, де той з яйцями по 17 де блядь вся грядка опзежистів, шо там татаров... Зе-виблядкам давно пора устроїти могилізацію разом з їх клоуном.


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