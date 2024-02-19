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В Мюнхене преобладали панические настроения: СМИ узнали, что пугает Европу

По информации Bloomberg, во время Мюнхенской конференции по безопасности доминировали пессимизм и сомнения относительно роли США в защите Европы

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей
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Лидеры стран Североатлантического альянса (НАТО) опасаются нападения России на одного из них. К такому выводу их подталкивают сомнения в сохранении США своей традиционной роли защиты Европы, как части Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

В Мюнхене преобладали панические настроения: СМИ узнали, что пугает Европу

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: DW

Журналисты заметили рост тревоги среди европейских союзников президента США Джо Байдена. Они осознают, что находятся в периоде, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя в Украине, США могут сократить помощь странам НАТО, а лидеры и правительства этих стран сами сделали слишком мало для подготовки. Такой пессимизм доминировал в разговорах в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги крупнейших геополитических угроз в мире.

Отмечается, что присутствующие высокопоставленные представители оборонных ведомств выразили обеспокоенность неспособностью США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО.

Один из анонимных чиновников отметил, что по сравнению с решительностью предыдущих встреч, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

Агентство отмечает, что пессимизм и усиление опасений нападения России на конференции в Мюнхене спровоцировал и ряд последних событий, среди которых оккупация россиянами города Авдеевка в Донецкой области, смерть российского оппозиционера Алексея Навального и задержка Конгрессом США принятием пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-18/war-in-ukraine-estonian-pm-calls-for-joint-bonds-to-boost-kyiv-s-defense
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