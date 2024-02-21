Что думают о войне украинцы и верят ли в победу: опрос КМИС

Как передает портал "Комментарии", по состоянию на начало февраля 2024 года почти 90% украинцев верят в победу Украины. В то же время 24% респондентов опроса Киевского международного института социологии считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% – в пользу России.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным опроса, 89% респондентов в целом верят в победу Украины, в частности, из них 60% безусловно убеждены в этом. Для сравнения: в мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия, тогда как в мае 2022 года таких было 1%.

В то же время почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

В то де время европейцы не так оптимистично смотрят на то, что Украина способна победить Россию в войне. Большинство из европейцев не верит в то, что Украина способна одержать победу в противостоянии с Россией. Почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% европейцев верят, что украинцы смогут победить Россию. Об этом свидетельствуют результаты общеевропейского опроса. Наиболее вероятным финалом считается некая форма "компромиссного урегулирования", пишет британская газета "The Guardian".

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